Marcal Müller busca defender título da Porsche Cup em 2025

A equipe Farben está pronta para a disputa da temporada 2025 da Porsche Carrera Cup com o piloto Marçal Muller. A marca de tinta automotiva oficial da principal categoria GT do país estará novamente a bordo do carro #544.

Em 2024 Marçal Muller acumulou duas vitórias e oito pódios no campeonato sprint. Na endurance, o gaúcho de 32 anos, nascido em Nova Hertz, fez dupla com Enzo Elias e juntos conquistaram o vice-campeonato com uma vitória e um pódio.

Com um desempenho extremante regular Muller foi o campeão Overall da categoria, que soma os campeonatos de sprint e Endurance. Em 2025 o piloto recebeu o troféu Capacete de Ouro, por ter conquistado o campeonato da Porsche Cup em 2024.

O histórico da equipe Farben é vitorioso, em 2022 a marca de tinta automotiva foi campeã com Enzo Elias, no ano de estreia dos Porsche 911 GT3 Cup 992 no país.

“Expectativa é alta, seguimos com o mesmo corpo técnico que nos deu o título sprint e overall em 2024 então estou confiante. A categoria se fortaleceu com novos pilotos no grid, mas eu me sinto preparado para tentar defender o título e fazer o possível para brigar nas primeiras posições e chegar no final da temporada com chances do pentacampeonato.”

A temporada 2025 da Porsche Carrera Cup terá início no dia 22 de março, no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Ao todo serão nove etapas, seis provas válidas pelo campeonato sprint e três pela endurance.

A competição terá quatro etapas internacionais, duas em Portimão e duas no Estoril, ambas em Portugal. O campeonato de provas curtas será decidido em Interlagos durante o GP São Paulo de Fórmula 1.

Calendário 2025 da Porsche Carrera Cup:

22 e 23 de março – Velocitta – Sprint

5 e 6 de abril – Velocitta – Sprint

26 e 27 de abril – Interlagos – Sprint

28 e 29 de junho – Portimão – Sprint

6 de julho – Portimão – Endurance

28 e 29 de agosto – Estoril – Sprint

31 de agosto – Estoril – Endurance

8 e 9 de novembro – Interlagos (F1) – Sprint

22 de novembro – Interlagos – Endurance

