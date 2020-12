Gabriel Casagrande lidera sexta-feira na Porsche Cup

Os 27 carros que disputarão o Endurance da Porsche Cup em Interlagos foram para a pista nesta sexta-feira. Ao todo foram 1.140 voltas e quase 5 mil quilômetros percorridos pelos carros de competição mais produzidos do planeta.

Gabriel Casagrande foi o mais rápido da sessão, o tempo de 1min35s890 do carro #80 deixou o piloto paranaense e seu parceiro Rouman Ziemkievicz como líderes geral e da Carrera Sport.

Já na GT3 Cup, William Freire fez a marca que garantiu a primeira posição para ele e Francisco Horta, em segundo lugar na geral veio a dupla Gaetano Di Mauro e Georgios Frangulis, da Oak Racing Team, líderes na classe Sport.

Nelson Monteiro e Nelson Marcondes lideraram a classe Trophy, com a dupla Maurizio e Marco Billi na segunda posição.

A etapa de Interlagos da Porsche Cup é a terceira e última do Endurace e será disputada neste domingo, as equipes podem competir em duplas ou trios e a etapa distribui a maior pontuação do calendário. O vencedor de cada categoria recebe 116 pontos no campeonato em vez dos 68 pontos habituais.

O treino classificatório acontece neste sábado às 15:30 com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com.

“Estou muito feliz e honrado com o convite do Rouman para pilotar o carro dele na Endurance Series e tentar ajudar ele a ser campeão da classe Sport”, disse Casagrande. “O carro está muito bom, gosto muito de andar nesse tipo de carro. É muito diferente dos outros carros que eu costumo andar, mas é um carro sensacional. Começamos o final de semana bem, com pneus novos o tempo foi bom e ainda tinha mais alguns décimos para melhorar. Amanhã ainda temos como ajustar para conseguir uma boa marca no treino e encarar essa corrida longa no domingo.”

“A disputa vai ser muito difícil, mas estou muito confiante”, comentou Ziemkiewicz. “O Gabriel vai me ajudar muito a buscar esse resultado. O carro foi muito rápido hoje e espero continuar rápido até domingo para se sagrar campeão depois dos 500km.”

