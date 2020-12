Neste domingo (6) a Porsche Cup realiza a última etapa do Endurance em Interlagos e na classe Carrera Cup a disputa está aberta. Alceu Feldman que corre em dupla com o Thiago Camilo lidera o certame com 116 pontos, seguido pela dupla Werner Neugebauer e Ricardo Zonta, três pontos atrás.

Pedro Aguiar e Guilherme Salas, assim como Lico Kaesemodel e Felipe Massa, também estão na briga pelo título.

Nesta sexta-feira a Porsche Cup realizou os primeiros treinos oficiais e Alceu Feldmann falou sobre a prova que tem 500 Km e a chance de ser campeão em um grid com grandes nomes do automobilismo nacional.

“É uma corrida mais longa, mas isso beneficia nossa equipe. Se tivéssemos mais tempo ou voltas em Goiânia o Thiago teria chegado no Guilherme Salas. Ser líder em um campeonato com tantos nomes de peso no automobilismo me deixa muito feliz, é a realização de um sonho poder ser campeão no meio de tanta gente boa. Nossa dupla é de pilotos que gostam de provas de longa duração, esses 200km adicionais aos outros eventos mais nos beneficia do que atrapalha.”

Werner Neugebauer, que faz dupla com Ricardo Zonta, falou sobre a diferença para o líder do campeonato e a chegada de um terceiro piloto especialmente para essa prova, Christian Hahn.

“Essa diferença é praticamente um empate, a pontuação é dobrada para essa última etapa. Temos que correr pensando no campeonato e fazer o suficiente para ser campeão no domingo. Ainda estou na disputa do campeonato Overall, então todos os pontos são importantes. Ter o Chris com a gente nessa última prova vai ajudar muito. Ele é um cara veloz e experiente. Dividir em três essa prova desgasta menos os pilotos e nos deixa mais competitivos”, completou o piloto da Shell

O Motorsport.com transmite o treino classificatório para a etapa de Interlagos da Porsche Endurance, neste sábado (5), às 15h30 min, ao vivo.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

SEXTA-LIVRE: O brilho de Russell e os destaques do dia de atividades pré-GP de Sakhir de Fórmula 1

PODCAST: O 'milagre' Grosjean e o que Pietro Fittipaldi pode fazer em estreia na F1