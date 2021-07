Georgios Frangulis é oficialmente o primeiro brasileiro a pilotar um Porsche 911 GT3 Cup geração 992 em uma pista de corrida no mundo. O piloto regular da Porsche Carrera Cup Brasil completou nesta sexta-feira as primeiras voltas no novíssimo carro da montadora alemã no Red Bull Ring, em Spielberg na Áustria, em treino livre da Porsche Mobil 1 Supercup.

Com 103.824m percorridos ao longo de 24 voltas no traçado austríaco, Frangulis pôde sentir pela primeira vez as diferenças entre as gerações do icônico Porsche 911 GT3 Cup, o carro de corrida mais produzido no planeta. Ele se entendeu com o traçado austríaco e aprender um pouco mais sobre o bólido que irá pilotar nesta etapa da Porsche Mobil 1 Supercup e na temporada de 2022 da Porsche Carrera Cup Brasil.

A próxima atividade de pista em Spielberg já é o treino classificatório para a terceira rodada da Supercup, que acontece na manhã de sábado para o Brasil. O quali está previsto para 8h25. No domingo, o piloto da Oak Racing Team (ORT) compete a partir das 7h15 no horário de Brasília.

“É um carro muito diferente do que estamos acostumados no 991.2, inclusive achei mais difícil de pilotar”, disse Frangulis. “Acredito que vai ser um desafio para todos quando ele chegar no Brasil.”

“Mas, é um carro sensacional de se pilotar, muito rápido, mas não assustador. Senti muita diferença nos ajustes de asa e barra que estou usando aqui para o que uso no Brasil. Virei junto com o pelotão durante boa parte do treino, estava no bolo. Estava apenas com um jogo de pneu, contra dois dos outros carros.”

“Amanhã no quali acredito que a gente ainda tenha 1s para tirar com carro leve e pneu zero.”

