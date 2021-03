Georgios Frangulis leva ORT para a categoria máxima da Porsche Cup em 2021

Menos de 24 horas depois de celebrar sua primeira conquista internacional, com o piloto Rafa Câmara vencendo de forma convincente o WSK Champions Cup em Adria (Italia), a Oak Racing Team anuncia a promoção do piloto Georgios Frangulis para a principal divisão da Porsche Cup. Em 2021, o “Grego” vai levar o #88 para a Carrera Cup, acelerando um carro de motor 4.0 litros.

Seu primeiro contato com a versão mais moderna do icônico Porsche 911 GT3 Cup acontece nesta semana, na pré-temporada da categoria em Interlagos.

A diferença de potência entre o carro pilotado por Georgios desde 2019 para o que vai assumir em 2021 é de apenas 10 cavalos (450 x 460). Mas, como o bólido da geração “991-II” conta com o sistema de freios ABS, ele consegue ser mais de 2s mais veloz que os “991-I”.

No quali para a corrida de 500 km que fechou a temporada 2020 por exemplo, a melhor volta do Porsche de motor 4.0 foi de Nelsinho Piquet, com 1min35s154. Cesar Ramos foi o mais veloz com o carro 3.8, registrando 1min37s597 em sua melhor passagem.

Georgios Frangulis Photo by: Victor Eleutério

Aliás, a vitória na categoria GT3 Cup naquela ocasião ficou com a dupla Frangulis e Gaetano di Mauro. Foi a primeira vitória de Georgios em 18 corridas no evento.

Ele estreou no automobilismo na metade da temporada 2019 na passagem da categoria pelo Estoril. E mostrou franca evolução desde então. Com Cesar Ramos como coach, o “Grego” rapidamente passou de coadjuvante a protagonista, lutando por pódios no geral e vitórias na classe Sport –como é chamada a divisão de entrada na Porsche Cup.

Para a temporada 2021 ele permanece categorizado na divisão Sport, agora dentro da Carrera Cup. Tanto em sua subdivisão quanto na categoria geral, Georgios vai medir forças com pilotos com muito mais quilometragem acumulada nos carros de competição mais produzidos no planeta. Ricardo Baptista, por exemplo, tem 237 provas na Porsche Cup em seu currículo. Maurizio Billi, que corre na divisão Sport, acumula 233 largadas na categoria.

“A Porsche Cup me recebeu de braços abertos e proporcionou realizar meu sonho de acelerar um carro de competição. Agora vamos enfrentar os melhores da categoria, com o carro mais rápido do evento. Estou muito motivado para a temporada e sei que a ORT vai causar uma grande impressão com as ativações que temos planejadas para 2021. A Carrera Cup é uma grande categoria, muito disputada. Estou ansioso para acelerar o carro 4.0 e buscar os melhores resultados possíveis”

É um desafio formidável, mas nada impossível para este empreendedor de 32 anos de idade que já foi capaz de vender seus produtos dentro do maior evento esportivo do planeta, o Superbowl nos EUA.

Georgios fundou a Oakberry em 2016 e rapidamente transformou a cadeia em um negócio global. Hoje a rede contempla 350 pontos de venda em 16 países diferentes.

Apaixonado pelo automobilismo, ele idealizou o conceito da ORT, a Oak Racing Team. Em 2021 a equipe terá seu carro na Porsche Cup, Rafa Câmara no kartismo internacional e Felipe Massa na Stock Car. O objetivo da iniciativa é ambicioso: movido por muita paixão, Georgios pretende levar a Oak até a F1.

Georgios Frangulis Photo by: Victor Eleutério

