Nelsinho Piquet e Rodrigo Mello unem forças na Porsche Cup Endurance

Dois dos principais campeões de 2020 da Porsche Cup, Rodrigo Mello e Nelsinho Piquet, anunciaram nesta terça-feira que correrão juntos a bordo do Porsche LEGO® Technic #29 nas provas de longa duração da categoria.

Grande nome da Carrera Cup, conquistando não só o segundo título na Sprint como também no overall (o acumulado dos campeonatos Sprint e Endurance), Rodrigo Mello agora terá a seu lado o atual campeão da Endurance Series, que possui no currículo o título mundial da Fórmula E e participações nos principais campeonatos do automobilismo mundial, como F1 e NASCAR.

Advogado e amigo de Nelsinho fora das pistas, Mello se sente honrado em agora ser também seu companheiro de equipe.

"A gente tem uma ótima relação, nos damos muito bem e para mim é uma honra poder dividir Porsche LEGO ® Technic #29 com o Nelsinho. Tenho certeza de que vou aprender muito com ele", comentou Mello. "E, com isso, deixo de ter um concorrente para ter um aliado, pois ele foi imbatível no ano passado e mereceu o título. Nós dois já fomos campeões do Endurance e seria incrível escrevermos juntos nosso nome na história desse campeonato incrível", completa.

Nelsinho Piquet e Rodrigo Mello Photo by: Divulgacao

Já o polivalente Nelsinho alternará o Endurance Series com a Stock Car, onde comandará sua própria equipe.

"Correr de dupla com piloto bom é sempre nossa prioridade, pois nós queremos as melhores condições para vencer. Mas correr com um piloto bom e um grande amigo é um prazer maior ainda. Não vejo a hora de dividir as pistas com o Rodrigo para tentar conquistar mais campeonatos", destacou Piquet.

A estreia da nova dupla da Porsche Cup acontece em terras europeias, no dia 24 de julho em Portugal. As outras duas etapas do torneio acontecem em 16 de outubro, em Goiânia, e 4 de dezembro, em Interlagos. Antes disso, Mello matará a saudade de seu Porsche nesta quinta-feira, quando a categoria realiza um treino de pré-temporada em Interlagos.

