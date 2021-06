Georgios Frangulis enfrenta uma verdadeira maratona a partir do fim de semana da Porsche Cup Brasil em Curitiba. Assim que terminar a etapa paranaense, ele parte para a Áustria, onde correrá na etapa da Porsche Supercup, que será uma das preliminares da Fórmula 1.

Com tantos compromissos seguidos, a intensa agenda do piloto do carro #88 da Carrera Cup não assusta.

“Sempre tento tratar meu dia a dia como se tivesse corrida todo fim de semana”, disse Frangulis. “Treino bastante e essa é uma parte que não estou preocupado, é mais a preparação psicológica, de saber que estou andando em Curitiba, em uma pista que nunca havia corrido, em um carro que estou correndo há três meses, que é o da Carrera Cup.”

“Agora estou indo para a Áustria para correr em uma pista que nunca competi, conheço só de ver na TV, e com um carro diferente. Vou me concentrar ao máximo nessa adaptação forçada e rápida, só tenho um treino de 40 minutos, quali e corrida.”

“Vamos para se divertir, realizar um sonho, é uma oportunidade que sempre quis, vou fazer o meu melhor, mas só de estar lá, junto com o pessoal da F1, já é um sonho realizado.”

Se a princípio a experiência de correr no mesmo fim de semana da F1 em uma categoria que faz a preliminar da prova principal do fim de semana já é animadora, um outro detalhe também faz o ‘Grego’ não ver a hora de desembarcar na Áustria.

“Recebi recentemente o layout dos boxes e nós estaremos perto da Mercedes. Eu tive a oportunidade de conhecer o Hamilton uma vez, de tirar uma foto e cumprimentar, mas se eu tiver qualquer oportunidade, vou bater um papo com ele e até mesmo com o Bottas, que apesar da fase, já fez muita coisa na F1. Vou tentar fazer a parte de tiete, nós, que gostamos de automobilismo, sonhamos em estar perto desses caras.”

Frangulis também falou sobre se ele mesmo se cobrará por alguma meta na corrida: “Vou com uma cabeça de não estar preocupado com resultado, principalmente por ser um carro que nunca guiei e pelo que falam, é muito diferente, mais tecnológico, muito mais forte, então prefiro ir sem expectativa nenhuma, o que vier é lucro. O grid é formado por pilotos com experiência internacional, que bateram na trave de F1, com passagem no WEC, IMSA, então o que vier é lucro.”

