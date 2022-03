Carregar reprodutor de áudio

A temporada da Porsche Cup C6 Bank Mastercard será aberta nesta quinta-feira (31), com três sessões de treinos extras no Autódromo de Goiânia. As corridas estão marcadas para sábado e domingo e têm como principal atração a estreia dos novos carros modelo 992 para a categoria Carrera Cup.

Já os pilotos da categoria Sprint Challenge encontrarão uma nova configuração de ajustes nos Porsche 991.2. Outra novidade será o formato do treino de classificação, com a adoção do Top 10 para definir o pole-position, modelo que agradou ao piloto Raijan Mascarello.

“Acredito que amplia as chances de brigar pela pole-position, desde que você esteja entre os dez que avançam para a fase final do treino. Como temos muitos carros no grid, é comum encontrar pilotos mais lentos pela pista quando se busca melhor volta. Com esse sistema, a disputa final fica mais justa”, salientou o piloto que terá em seu carro as marcas da Stine Sementes, Pontual Transportes, Agrícola Bom Futuro e Fazenda Comil.

Terceiro colocado na temporada passada, Raijan competirá na categoria Sprint Challenge, e aponta uma mudança na estratégia de treinos para acelerar a adaptação aos novos componentes do carro.

“Pela primeira vez farei os treinos de quinta e sexta-feira. Acredito que a maior adaptação é com o novo sistema de freio que exige muita força no pedal para acionar o ABS. Na pré-temporada achei que ficou melhor, inclusive para as curvas. O carro também tem uma força G maior”, revela Raijan, que terá uma atividade extra nesta quinta-feira: confeccionar um novo banco para “encaixar” melhor no Porsche.

Programação da Porsche Cup em Goiânia

Quinta-feira – 31/03

13h15 – 14h25: Treino Extra 1

14h35 – 15h45: Treino Extra 2

15h55 – 17h45: Treino Opcional 1

Sexta-feira – 01/04

10h00 – 11h40: Treino Opcional 2

13h35 – 15h15: Treino Opcional 3

15h25 – 16h10: Treino Livre 1 – Carrera Cup

16h20 – 17h05: Treino Livre 1 – Sprint Challenge

Sábado – 02/04

09h30 – 10h05: Classificação – Carrera Cup

10h15 – 10h50: Classificação - Sprint Challenge

13h20: Corrida 1 – Carrera Cup

14h00: Corrida 2 – Sprint Challenge

Domingo – 03/04

13h40: Corrida 2 – Carrera Cup

14h20: Corrida 2 – Sprint Challenge

F1 2022: CRISE NA MERCEDES? Hamilton e Russell ficam ESPANTADOS com FIASCO na Arábia Saudita; veja

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #170 – Leclerc x Verstappen tem potencial para ser novo Verstappen x Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: