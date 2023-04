Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup entregou um fim de semana histórico no Velocitta. Após Antonella Bassani tornar-se no sábado a primeira mulher pole position da categoria, hoje foi a vez de Miguel Paludo escrever seu nome. Na corrida 2 da Carrera Cup, o multicampeão venceu sem maiores problemas, tornando-se o maior vencedor da história da Porsche .

Com 39 vitórias, ele iguala a marca de Constantino Júnior. Paludo foi o vencedor geral. Entre os pilotos da Carrera Sport, foi Franco Giaffone quem levou a melhor. Já na Carrera Rookie, o triunfo foi de Gustavo Farah.

Na largada, Salles soube dar o bote para assumir a liderança, deixando Feldmann em segundo, pressionado por Paludo e Neugebauer, com Müller completando o top 5 após a primeira volta.

Rapidamente, Salles passou a abrir vantagem na ponta, chegando a 1s5, enquanto do segundo ao sétimo, a diferença era de menos de 4s.

Mas, aos poucos, essa diferença do líder foi caindo para menos de 0s2, com Salles tendo agora Paludo em sua traseira, com o multicampeão conseguindo ultrapassar Feldmann.

Após os 10 minutos iniciais de prova, a situação já era bem diferente. Paludo era o novo líder, ultrapassando Salles, que ainda havia perdido posições para Feldmann e Neugebauer, e ainda era pressionado por Müller e Costa.

Enquanto Paludo disparava na frente, com quase 5s de vantagem, duas confusões no meio do pelotão. Primeiro um toque entre Costa e Salles na briga pelo top 5 e, na sequência, Horta rodou após um contato com Monteiro.

A cinco minutos do fim, Paludo voava na frente, abrindo quase 9s para Feldmann, com Neugebauer em terceiro a 1s. Müller e Giaffone fechavam os cinco primeiros.

No final, Miguel Paludo não teve problemas para garantir a vitória na corrida 2, escrevendo seu nome ao lado de Constantino Júnior como o recordista de vitórias da Porsche Cup Brasil. Alceu Feldmann e Werner Neugebauer completaram o top 3. Em quinto, Franco Giaffone foi o vencedor da Sport, enquanto Gustavo Farah levou a melhor na Rookie, em 12º.

As atividades da Porsche Cup serão retomadas no mês de maio, com a primeira etapa Endurance da temporada em Interlagos, enquanto a próxima Sprint acontece em junho em Goiânia. No Motorsport.com e na Motorsport.tv você acompanha a cobertura completa do campeonato.

Confira o resultado final da corrida 2 da Porsche Carrera Cup no Velocitta:

1 - Miguel Paludo (Carrera Cup)

2 - Alceu Feldmann (Carrera Cup)

3 - Werner Neugebauer (Carrera Cup)

4 - Marçal Müller (Carrera Cup)

5 - Franco Giaffone (Carrera Sport)

6 - Georgios Frangulis (Carrera Sport)

7 - Raijan Mascarello (Carrera Sport)

8 - Nelson Monteiro (Carrera Sport)

9 - Lineu Pires (Carrera Sport)

10 - Ricardo Fontanari (Carrera Sport)

11 - Eduardo Menossi (Carrera Sport)

12 - Gustavo Farah (Carrera Rookie)

13 - Lucas Salles (Carrera Sport)

14 - Nelson Marcondes (Carrera Sport)

15 - Edu Guedes (Carrera Rookie)

16 - Bruno Campos (Carrera Rookie)

17 - João Barbosa (Carrera Rookie)

18 - Ayman Darwich (Carrera Sport)

19 - Nasser Aboultaif (Carrera Rookie)

20 - Francisco Horta (Carrera Sport)

21 - Piero Cifali (Carrera Rookie)

22 - Peter Ferter (Carrera Sport)

23 - Rouman Ziemkiewicz (Carrera Sport)

24 - Nicolas Costa (Carrera Cup)

25 - Rodrigo Mello (Carrera Cup)

26 - Paulo Sousa (Carrera Rookie)

Galvão Bueno tem projeto para voltar a narrar F1; saiba mais no vídeo:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast debate: Massa é o 'campeão moral' da F1 2008?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: