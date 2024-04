“É só acelerar e frear aonde não tem mais espaço.”

Assim Raijan Mascarello resumiu o segredo de seu sucesso no treino classificatório da segunda etapa do ano na Porsche Carrera Cup. Pela primeira vez em sua trajetória com os carros de competição mais produzidos no planeta, o piloto da classe Sport cravou a pole-position no geral. Ele recebeu o troféu Mobil™ de pole-position como reconhecimento de seu feito no 3.438m em Mogi Guaçu.

A sessão começou sob temperatura ambiente em 26º e temperatura da pista 30,7ºC, as marcas mais baixas do fim de semana até então.

A pista foi aberta com os nove carros da Carrera Rookie, e Israel Salmen logo assumiu a liderança. O segundo lugar no grupo então entrou em revezamento, envolvendo Gustavo Zanon, Marco Pisani e Bruno Campos.

Ao término da sessão, Salmen confirmou o melhor tempo na subcategoria, com Pisani em segundo e Campos em terceiro.

Depois do acionamento da bandeira quadriculada, a direção de prova informou investigação sobre Salmen em lance envolvendo Pisani. O competidor do Porsche #51 havia escapado da pista e, na volta ao traçado oficial, dividiu espaço com o #12 em volta rápida. Mais tarde, Salmen foi punido pela perda da melhor volta, mas conservou o melhor tempo entre os Rookies.

Os carros da classe Sport vieram na sequência, com destaque para Raijan Mascarello nas primeiras voltas. Em duas voltas ele assumiu a primeira posição, seguido por Peter Ferter. A seguir apareciam Nelson Marcondes e Nelson Monteiro.

Os dez competidores da Carrera Cup geral foram os últimos a acelerar no Q1, com a temperatura de pista já na casa de 34.5ºC. Werner Neugebauer logo tratou de acelerar, para liderar o grupo e ser terceiro no ranking geral. Então Christian Hahn mostrou que o melhor tempo da véspera não foi por acaso e estabeleceu a marca de referência em 1:28.262 (até então a melhor volta da etapa).

A menos de 3 minutos da bandeirada, a briga pelo top10 estava acirrada. Thiago Vivacqua ocupava a posição de corte para a disputa da pole no Q2, mas Franco Giaffone e Lucas Salles seguiam acelerando forte na pista para avançar à próxima fase e consequentemente lutar pelo troféu Mobil™.

Com a bandeirada encerrando o Q1, a ordem do top10 apontava: Hahn, Marçal Muller, Werner, Pedro Aguiar, Mascarello, Miguel Paludo, Alceu Feldmann, Rodrigo Mello, Ferter e Vivacqua. Salmen terminou em 13º no geral, assegurando desta maneira a pole na Rookie. Já a pole na Sport seria debatida entre Mascarello e Ferter no Q2.

O primeiro a registrar uma volta competitiva, após duas de aquecimento, foi Paludo, com 1:28.706. Hahn e Neugebauer, nesta ordem, então desbancaram o #7 do topo da tela de cronometragem. Aí veio Muller para assumir a liderança, com 1:28.008, a melhor marca considerando todas as voltas da etapa de Mogi Guaçu.

No minuto final, Mascarello assumiu o segundo lugar, a 0.029s de Muller. Ele então pisou mais fundo ainda e foi o único do fim de semana a baixar da casa de 1:28. Mascarello cravou 1:27.816 e vai sair na pole geral da principal categoria da Porsche Cup pela primeira vez na carreira. Muller fica por fora na primeira fila. Hahn, Neugebauer e Aguiar completam o top 5.

"O carro está muito bom e a pista é uma das que eu adoro pilotar. Hoje encaixou tudo e deu tudo certo, pole na classe Sport e pole na geral. O segredo é acelerar e frear lá onde não tem mais espaço. Para hoje, o objetivo é brigar pela vitória na Sport, se conseguirmos brigar com os pilotos da Carrera, vamos lutar também."

A corrida 1 terá largada às 12h, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

