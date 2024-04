Leonardo Hermann largará na frente na corrida 1 da Sprint Challenge da Porsche Cup neste sábado no Velocitta. Piloto da Sport, Hermann entregou uma grande volta no fim da classificação, sendo o único da classe a andar abaixo de 01min30s para garantir a pole.

Em entrevista ao Motorsport.com após o fim da classificação, Hermann destacou a melhora na performance ao longo da sessão.

“Foi bem difícil, no começo o ritmo estava um pouco abaixo do pessoal da frente. Mas, no top 10, colocamos o pneu novo e fomos buscar uma melhora, sem que olhar para o que os outros estavam fazendo, e acho que foi isso que fez a diferença no final”.

“Vimos exatamente onde eu estava errando e tentei buscar alguns milésimos a mais, tangenciando melhor o carro e consegui encaixar a volta”.

Com a classificação às 09h e a corrida com largada marcada para 12h30, Hermann acredita que o calor terá um papel na prova de logo mais.

“Tivemos essa sorte, com o quali de manhã, quando a pista ainda não estava tão quente. Mas, para a corrida, a condição já vai estar bem diferente, e não vamos poder pegar esses tempos como referência”.

E o piloto quer a vitória neste sábado: “É a meta. Vamos tentar fugir das confusões e tentar disparar ali na frente e seguir no nosso ritmo”.

VERSTAPPEN POLE, Leclerc e Mercedes vão mal. Charles dá piti e Hamilton manda INDIRETA pra Alonso!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PódioCast debate compra da MotoGP pela Liberty, dona da F1. E o futuro?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!