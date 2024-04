A classificação da Porsche Carrera Cup neste sábado no Velocitta entregou emoção até o último segundo. Com uma volta final voadora, Raijan Mascarello, da subcategoria Sport, surpreendeu os rivais para garantir sua primeira pole geral na classe.

Com isso, Raijan, campeão de 2022 da Sprint Challenge, larga na frente na corrida um, que será realizada na tarde deste sábado. Ao Motorsport.com, ele falou sobre o carro, um fator determinante para o resultado desta manhã.

“O carro está perfeito. Eu sempre falo que eu gosto muito de pilotar aqui, é uma pista que a gente sempre precisa dar bem, é muito técnica, travada, com curvas, freadas fortes, que encaixa com o meu estilo de pilotagem. Eu queria fazer a pole na categoria, mas uma volta dessas, fazer a pole na geral, é um sonho realizado”.

Mesmo com o resultado, Mascarello mantém os pés no chão, afirmando que ainda não se vê em condições de bater de frente com frequência com os pilotos da Carrera Cup geral.

“Ainda não estou pronto [para bater de frente]. Em certas pistas a gente anda bem, mas eu não me dedico, 100% [ao esporte]. Eu venho no final de semana só, meu negócio é agricultura e no Mato Grosso não temos pista, então é muito difícil de se treinar. Mas estamos aí na briga com um carro bom, preparador, engenheiro...”.

Com a classificação às 8h e a corrida marcada para 12h, Raijan acredita que as condições de pista serão bem diferentes, mas mantém bons objetivos para a prova.

“Vai estar bem mais quente, a regulagem do carro é outra. Já testamos ontem, então o carro vai sair bem diferente. Mas o objetivo é chegar entre os cinco primeiros [na geral] e em primeiro na categoria”.

