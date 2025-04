A segunda etapa da Porsche Cup será disputada novamente no Velocitta, palco da jornada inaugural da temporada há duas semanas. É o cenário ideal para a dupla Mobil, composta por Antonella Bassani e Leticia Bufoni lutar por mais pódios em 2025.

A temporada marca o vigésimo aniversário da história do evento, que é patrocinado por Mobil 1 bem como a Porsche Mobil 1 Supercup, categoria que faz as preliminares do GPs de F1 na Europa.

Neste ano, a campeã da classe Challenge em 2023 e vice no ano passado, Antonella Bassani, migrou para a Carrera Cup. Em sua estreia na principal divisão da Porsche Cup, Antonella teve contratempos no qualificatório e fez duas corridas de recuperação, escalando o pelotão tanto no piso seco no sábado quanto no molhado no domingo. A competidora do carro #72 amealhou 20 pontos nos dois dias de evento e aparece em décimo lugar na tabela de classificação.

Como consequência, Antonella vai acelerar sem lastro de sucesso neste fim de semana. Apenas os oito primeiros colocados levam peso adicional em seus carros, conforme a classificação no campeonato. É o cenário ideal para a catarinense de 18 anos de idade voltar a lutar por pódios, na pista onde conquistou a primeira pole-position de sua carreira na categoria, em 2023.

Já a campeã mundial de skate, Leticia Bufoni, que em 2025 faz sua segunda temporada nos carros de corrida mais produzidos no mundo, começou o ano com pódio na classe Trophy. Ela foi sétima colocada no grid da categoria que compete com os carros da geração 991.1 e terminou em quinto a única corrida do fim de semana.

"Depois de uma primeira etapa desafiadora, chego para a segunda mais confiante. Os resultados no início da temporada não foram os que eu queria, mas isso não abala minha mentalidade. Sei do meu potencial e entendo que a primeira etapa foi mais um processo de adaptação ao carro—agora, o campeonato realmente começa para mim", disse Antonella.

"Estou muito feliz por voltar a competir no Velocitta, uma pista onde geralmente eu conquisto bons resultados. O trabalho seguiu intenso entre uma corrida e outra, e me sinto preparada. Agora é foco total para essa segunda etapa. Estou confiante e pronta para buscar um grande resultado!".

O cronograma da etapa determina treinos livres e opcionais na quinta e sexta. No sábado acontecem o quali e a corrida 1 da Carrera Cup, bem como mais treinos livres e o quali da Trophy. No domingo a programação é aberta com a prova da Trophy, seguida pela corrida 2 da Carrera Cup. O Motorsport.com transmite ao vivo a etapa do Velocitta.

