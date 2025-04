Neste fim de semana, Gerson Campos disputa a segunda etapa da Porsche Cup no Velocitta. O piloto do carro #82 chega embalado após vencer a corrida 1 da etapa inaugural, também realizada em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

Gerson Campos encara o desafiador traçado de 3.493 metros e 12 curvas do Velocitta com um objetivo claro: conquistar sua segunda vitória na temporada e somar pontos importantes para se manter na briga pelo título da Challenge.

A temporada 2025 marca o segundo ano do piloto na categoria. Em sua estreia na Challenge, Campos acumulou seis pódios, uma vitória e terminou em terceiro na classificação geral. Agora, ele pretende utilizar a experiência adquirida para lutar pelo título.

"O início desta temporada está sendo muito mais promissor do que no ano passado, então, as expectativas são excelentes. Voltamos ao Velocitta, onde fomos rápidos tanto com pneus novos, quanto com usados e fizemos uma ótima primeira corrida. Além disso, nesta temporada eu tenho bem mais bagagem, mais entendimento na gestão dos pneus durante o final de semana".

"O carro foi arrumado e com certeza estará dentro do padrão Porsche, caso contrário trocariam o meu carro, teremos um shakedown e na quinta vamos entender como ficou o carro. Velocitta é uma atmosfera que eu amo e não vou carregar energias ruins, vamos olhar para frente e tentar brigar por mais uma vitória".

A Porsche Cup Brasil terá transmissão ao vivo pelo Motorsport.com. Os treinos livres acontecem na sexta-feira, enquanto a primeira classificação da temporada está marcada para sábado, definindo o grid de largada para a corrida do mesmo dia. Já a prova de domingo contará com inversão de grid de 6 a 8 posições (por sorteio) em relação ao resultado da corrida anterior.

