A marca Mobil TM amplia sua presença como patrocinadora da Porsche XP Private Cup, categoria de automobilismo que reúne carros da montadora alemã. A partir da disputa deste fim de semana na capital paranaense, a marca presente em todos os carros do evento terá ainda mais destaque nas próximas cinco etapas da competição.

A Porsche Cup é a principal categoria de Gran Turismo da América Latina. O campeonato no Brasil é o maior em número de competidores e o mais forte em termos de presença na mídia.

São mais de quarenta carros, divididos em duas categorias, disputando cada curva dos mais tradicionais circuitos do automobilismo brasileiro. As corridas emocionantes têm transmissão ao vivo na TV aberta e fechada e pela internet. Depois de Curitiba, as próximas etapas serão disputadas e Goiânia e Interlagos, com duas datas em cada cidade.

A categoria corre com modelos Porsche 911 GT3 Cup, os carros de competição mais produzidos no mundo. O campeonato existe desde 2005 e em seus 16 anos de história os carros competiram sempre usando lubrificantes Mobil.

As marcas são parceiras globais de longa data nos principais eventos de GT e Endurance do mundo, e a Mobil atualmente é detentora inclusive dos “naming rights” da Porsche Mobil 1 Supercup –o “campeonato mundial” de Porsche Cup, que realiza os eventos-suporte da F1 na Europa e Estados Unidos.

Para Ricardo Francesschi Filho, analista de marketing da Moove, patrocinar um esporte capaz de se conectar com vários públicos é muito importante para uma empresa com presença nos mais variados segmentos. “Patrocinaremos as últimas cinco etapas do campeonato. Nosso objetivo além da exposição de marca e reforço do nosso atributo de performance, é ampliar nossa presença com o público diverso da Porsche Cup em todo território nacional”, afirma.

Dener Pires, diretor geral da Porsche XP Private Cup, enalteceu os anos de associação entre as marcas, tanto no Brasil quanto no exterior. “Mobil e Porsche são parceiras em escala global. São duas marcas de muito prestígio e a qualidade dos lubrificantes Mobil é internacionalmente reconhecida. Desde 2005 já realizamos 402 corridas pela Porsche Cup e, em todas elas, todos os nossos carros estiveram equipados com produtos Mobil.”

Curitiba recebe neste fim de semana a quinta etapa da temporada, que depois passará por Goiânia e Interlagos tanto para corridas de curta duração (o campeonato de Sprint) quanto para provas de 300 km e 500 km (Endurance Series).

Porsche XP Private Cup – Curitiba 2

Sexta-feira, 10 de setembro

15:25 – 16:10 – Treino livre 1 – Carrera Cup

16:20 – 17:05 – Treino livre 1 – GT3 Cup

Sábado, 11 de setembro

09:30 – 09:45 – Quali – Carrera Cup

09:55 – 10:05 – Quali (top10) – Carrera Cup

10:55 – 11:10 – Quali – GT3 Cup

11:20 – 11:30 – Quali (top10) – GT3 Cup

12:20 – 13:05 – Formação de grid para corrida 1 (25 min +1 volta) – Carrera Cup

14:55 – 15:15 – Formação de grid para corrida 1 (25 min +1 volta) – GT3 Cup

Domingo, 12 de setembro

13:20 – 14:05 – Formação de grid para corrida 2 (25 min +1 volta) – Carrera Cup

14:13 – 14:53 – Formação de grid para corrida 2 (25 min +1 volta) – GT3 Cup

F1 2021: A POLÊMICA em torno do motor Mercedes, Red Bull PREOCUPADA e porta fechada para de Vries

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: