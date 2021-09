O fim de semana de corridas será especial para Edson Reis. O piloto da Maxon Racing volta a correr em casa na disputa na Porsche Cup Brasil, no Autódromo de Curitiba, em Pinhais (PR).

E a rodada pode ser ainda mais especial para o piloto curitibano, que volta a encarar uma prova do campeonato Sprint após a estreia, ao lado de Sérgio Jimenez, na competição de Endurance: com bons resultados na etapa, Reis pode até terminar o fim de semana como líder da categoria GT3 Trophy.

Para tentar ser líder pela primeira vez na competição logo em sua temporada de estreia, Reis conta com o conhecimento do circuito, onde venceu as duas baterias da primeira rodada da Porsche Cup disputada na região metropolitana da capital paranaense, em junho.

“Correr em casa por si só é especial, mas enxergar a chance de assumir a liderança do campeonato torna tudo ainda melhor. Mesmo com os portões ainda fechados, terei muitos familiares e amigos por perto que vão mandar energias positivas e espero poder retribuir”, avaliou o piloto.

Terceiro colocado na tabela com 33 pontos, atrás do líder Nasser Aboultaif e do vice-líder, o apresentador de TV Edu Guedes, o piloto que defende as cores da Maxon Oil está confiante em repetir o desempenho de três meses atrás no circuito paranaense.

“Em junho, terminei na sétima posição na geral. Tive que me livrar de alguns problemas para chegar lá, já que Curitiba tem suas artimanhas, como a largada que é sempre complicada. Vamos apostar na mesma receita para obter os mesmos resultados desta vez”, planejou.

A rodada da Porsche Cup no Autódromo Curitiba terá provas em dois dias, com transmissão ao vivo em TV aberta para todo o Brasil pela Band. No sábado (11) a programação vai ao ar a partir das 14h. Já no domingo o televisionamento inicia às 13h30.

