A Porsche Cup dá continuidade neste fim de semana às suas provas Sprint, de curta duração, com uma segunda passagem pelo Autódromo Internacional de Curitiba. E na sessão de treinos livres da Carrera Cup na capital paranaense, Werner Neugebauer terminou com o melhor tempo.

Neugebauer, que é o terceiro colocado na classificação da Carrera Cup, marcou 01min19s158 em uma de suas últimas tentativas na pista, superando Pedro Aguiar por apenas 0s058. Atual vice-líder do campeonato, Marçal Muller foi o terceiro, a 0s118, seguido do líder, Miguel Paludo a 0s175, mostrando um equilíbrio da Carrera.

Entre os pilotos da Carrera Sport, Fran Lara foi o mais rápido, com 01min19s445, terminando 0s287 atrás de Neugebauer. Renan Pizii foi o segundo e Eduardo Azevedo o terceiro.

Em 12º no geral, Chico Horta foi o mais rápido entre os pilotos da Carrera Trophy, com um tempo de 01min20s044, tendo Urubatan Junior e Franco Giaffone em sua cola, completando o top 3.

O grid da Carrera Cup volta à pista de Curitiba no sábado de manhã para o treino classificatório. A sessão está marcada para 09h, enquanto a primeira de duas corridas do fim de semana também acontece no sábado, com largada às 12h35.

Classificação: Dez primeiros colocados da Carrera Cup no Treino Livre em Curitiba

1 - Werner Neugebauer (01min19s158)

2 - Pedro Aguiar (+0s058)

3 - Marçal Muller (+0s118)

4 - Miguel Paludo (+0s175)

5 - Alceu Feldmann (+0s232)

6 - Fran Lara (Sport - +0s287)

7 - Pedro Boesel (+0s292)

8 - Renan Pizii (Sport - +0s387)

9 - Eduardo Azevedo (Sport - +0s820)

10 - Cristiano Piquet (Sport - +0s855)

