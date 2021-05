A Porsche está comprometida com o acordo de proteção climática da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas – o Acordo de Paris e assume sua responsabilidade pela redução das emissões prejudiciais ao meio ambiente. E isso chega até a Porsche Cup Brasil, que está engajada nessa luta.

A neutralização de carbono significa evitar e reduzir ao máximo as emissões de gás carbônico. Como medidas específicas, todas as plantas da empresa já são neutras em carbono desde o início do ano: Zuffenhausen desde 2020, seguida por Weissach e Leipzig em janeiro de 2021. Além disso, o objetivo é investir mais de 1 bilhão de euros em medidas de descarbonização ao longo dos próximos dez anos.

Além disso, a fabricante de carros esportivos seleciona criteriosamente medidas de compensação para apoiar a neutralização de carbono. Seguindo esta estratégia, a categoria Porsche Cup no Brasil inicia temporada 2021 neste fim de semana com a implantação do programa de compensação de CO2 Porsche Impact.

Este será o primeiro evento de motorsport da Porsche no planeta a aderir a este programa. Ao total serão compensadas 700 toneladas de CO2.

Em uma temporada, a circulação dos carros de competição mais produzidos no planeta pelas pistas brasileiras e a operação logística de promoção das nove etapas da categoria representam 350 toneladas de CO2. A quantidade a ser neutralizada neste ano corresponde ao dobro da pegada de carbono deixada pela categoria.

Globalmente, consultorias ambientais especializadas integrantes da iniciativa recomendam os mais diversos projetos de sustentabilidade internacionalmente certificados.

Estão contempladas iniciativas de energia solar ou hidráulica, proteção de florestas e biodiversidade. Neste caso, a entidade beneficiada, via consultoria South Pole, será o projeto Envira Amazônia, desenvolvido no município acreano de Feijó.

Além de preservar floresta e biodiversidade amazônicas, o programa atende comunidades ribeirinhas estabelecidas em ambas as margens do rio Jurupari.

Nas pistas brasileiras a adesão da Porsche Cup ao Porsche Impact também será simbolizada pelos carros de serviço, tanto o safety-car quanto o medical car. O safety-car pela primeira vez na história da maior categoria monomarca latino-americana será o Porsche Taycan, o primeiro modelo 100% elétrico da marca. O carro médico será o Porsche Cayenne E-hybrid.

“O automobilismo sempre funcionou como campo de prova para o desenvolvimento da indústria automotiva", disse Dener Pires, promotor da Porsche Cup Brasil. "Milhares de soluções hoje disponíveis nos carros de passeio surgiram nas pistas de competição".

"É muito gratificante ‘importar’ para o contexto das corridas uma solução bem- sucedida inicialmente desenvolvida para os consumidores dos carros de rua. Porsche Impact é uma ferramenta formidável pois possibilita uma abordagem sustentável sem abrir mão do prazer da pilotagem esportiva".

"A Porsche Cup se orgulha de ser a primeira categoria brasileira –e possivelmente a pioneira nos autódromos de todo o mundo– rumo à neutralização de carbono".

