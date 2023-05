Nesta sexta-feira a equipe Farben cravou a pole position para a prova dos 300km de Interlagos da Porsche Endurance Challenge, escrevendo mais um capítulo vitorioso em sua história.

O campeonato de corridas longas, que sempre teve a marca oficial de tintas automotivas da Porsche Cup como protagonista, tem sua primeira prova disputada neste sábado.

Marçal Müller foi o primeiro piloto a levar o carro da Farben para a pista no treino classificatório de hoje. O bicampeão da Porsche Carrera Cup levou algumas voltas aquecendo os pneus, mas em seu terceiro giro cravou o primeiro lugar, posição em que encerrou a primeira parte do treino.

Enzo Elias entrou na segunda fase da sessão e com voltas muito parecidas entre os concorrentes cravou a sexta melhor volta, tempo que na média garantiu a pole position para a dupla.

Os dois pilotos têm histórico de sucesso na categoria, Marçal é o terceiro colocado no campeonato de sprint após duas etapas em 2023, o gaúcho Müller foi campeão da classe Challenge em 2016 e da Carrera Cup em 2019.

Enzo Elias foi o único competidor do grid a terminar à frente de Müller em 2022. O brasiliense teve uma arrancada formidável na temporada passada quando era titular da equipe Farben. Enzo venceu em todas as pistas por onde passou o campeonato e conquistou o título da Carrera Cup.

Ele disputou o certame de Endurance com seu primo Adroaldo Weisheimer, e fechou o Endurance Challenge como vice-campeã no geral, conquistando a coroa na classe Carrera Rookie. Também terminou a temporada com o título Overall de 2022.

No ano anterior, em dupla com o especialista em automobilismo virtual Jeff Giassi, Enzo Elias conquistou o campeonato de Endurance para a equipe Farben e levantou os títulos das classes Sport e Rookie no processo.

"Foi muito bom, o Enzo está de parabéns, fez uma baita volta, levando em consideração que estamos levando bastante peso", comentou Müller. "Estou muito feliz com o meu classificatório, com o resultado dele. Agora vamos nos concentrar para tentar buscar a vitória amanhã".

"Estou muito feliz com o meu trabalho dentro do carro, com o trabalho do Marçal e tudo o que a gente tem feito aqui", disse Elias. "Fomos P1 no grupo, tanto no meu, quanto no dele. Isso mostra que estamos muito competitivos".

"Faltou estar mais levinho para ganhar um pouquinho mais, mas isso faz parte do jogo, é assim para todo mundo, estava na situação contrária no ano passado. Tenho certeza que no ritmo de corrida a gente tem tudo para lutar por essa vitória".

A prova de 300 km ou 2h30 de duração tem largada programada para às 15h30. A definição da ordem dos stints dos pilotos em cada carro é definida pelas equipes.

A corrida é composta por 2 segmentos, o inicial e o segmento final. Ao final do segmento inicial as equipes recebem uma quantidade de pontos e ao final da corrida (segmento final), recebem outra quantidade de pontos.

O fim do “Segmento inicial” acontece no fechamento da volta 32 (abertura da volta 33) e o piloto de maior B.O.P de cada equipe poderá percorrer um número máximo de 36 voltas na corrida.

A corrida terá 3 pit stops obrigarórios, de 6 minutos cada. Os pit stops obrigatórios devem acontecer dentro das “janelas de box aberto”, que terão duração de 8 minutos cada, e acontecerão na abertura das voltas 17, 34 e 52.

A prova terá transmissão ao vivo pelo Motorsport.com.

