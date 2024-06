A Porsche Cup Brasil entregou uma etapa emocionante do começo ao fim neste sábado em Portugal. E em uma prova decidida apenas nos metros finais, Rubens Barrichello, que faz dupla com Werner Neugebauer, segurou a dupla Enzo Elias e Marçal Müller para vencer a primeira prova Endurance da temporada 2024.

Nelsinho Piquet / Rouman Ziemkiewicz venceram na Carrera Sport, enquanto Nicolas Costa e Bruno Campos foram os vencedores na Carrera Rookie. Sadak Leite e Fábio Carbone foram os vencedores na Sprint Challenge, com Pietro Rimbano e Giuliano Bertuccelli levando a melhor na Sport, João Gonçalves e Claudio Reina triunfando na Rookie.

Com duração máxima de 300km / 72 voltas ou 2h30min, a prova foi oficialmente iniciada com uma volta sob SC antes da bandeira verde no giro seguinte. Mergulhando por fora, Müller / Elias pularam para a ponta, deixando Neugebauer / Barrichello em segundo e Paludo / Hellmeister em terceiro. Entre os pilotos da Challenge, Herrmann / Baptista lideravam, seguidos de Castro / Iorio.

Quem vinha voando no começo da prova era António Félix da Costa. O campeão da Fórmula E, que dividia o carro com Eduardo Menossi, já ocupava a quarta posição após cinco voltas e já pressionava Paludo pela vaga no top 3. Isso levou também o multicampeão da Porsche a pressionar Neugebauer, enquanto Müller ia mais tranquilo na ponta.

Na oitava volta, o SC precisou ser acionado quando Herrmann / Baptista ficavam preos na caixa de brita e Castro / Iorio voltavam aos boxes com um furo de pneu, mudando a situação da Challenge, entregando a liderança da classe para Bassani / Bufoni.

Da Costa aproveitou a relargada na 10ª volta para dar o bote em Paludo e assumir a terceira posição, passando imediatamente a atacar Neugebauer.

Atrás, mais confusão, com Frangulis / Boesel dando um toque em Giaffone / Ramos, que acabou rodando. Separadamente, Marreiros / Oliveira também apareceu na brita, enquanto Sanchez / Abreu e Campos / Costa também se envolveram em outro incidente. Com esse caos, o SC voltou na volta 13.

Com a janela de paradas aberta na volta 16, cada dupla tem 08min para entrar nos boxes e fazer o primeiro pit obrigatório. Porém, os ponteiros não entraram imediatamente, e isso permitiu a Da Costa ultrapassar Müller e assumir a ponta.

Após o fim da janela, Elias / Müller lideravam na volta 22, logo após ultrapassar Barrichello / Neugebauer, com Hellmeister / Paludo formando um top 3 compacto, separados por menos de 0s5. Barrichello / Bartz vinham em quarto com Josimar / Ramalho em quinto liderando pela Sport. Entre os Rookies, a ponta era de Costa / Campos em 14º. Na Challenge, Carbone / Leite vinham na ponta em 19º, seguidos por Casagrande / Feldmann Neto.

Na 32ª volta, tivemos o fim do primeiro segmento, que distribui pontos. Elias / Müller vence à frente de Barrichello / Neugebauer. Em quinto, Gresse / Pires levaram a melhor na Carrera Sport, com Costa / Campos na Carrera Rookie. Já na Sprint Challenge deu Carbone / Leite em 17º.

Quando a prova entrava na 40ª volta, após o fim da segunda janela de paradas, a briga pela liderança era quente. Müller / Elias estavam na frente, seguidos de perto por Neugebauer / Barrichello, com os retardatários influenciando nesta disputa, permitindo ainda que Paludo / Hellmeister se aproximassem. Leite / Carbone seguiam na ponta da Challenge em 19º.

Aos poucos, Müller e Neugebauer começaram a disparar na frente, e os dois passaram a trocar posições, mantendo a briga intensa pela liderança e a vitória.

Com a última janela de pits concluída, a situação mudou na frente. Barrichello / Neugebauer lideravam, mas agora com uma boa vantagem para Elias / Müller, de 2s. Hellmeister / Paludo vinham em terceiro, a apenas 0s5, com Barrichello / Bartz e Pires / Gresse completando o top 5. Na Challenge, Carbone / Leite seguiam na ponta em 22º, mas com a disputa ainda aberta.

Mas tudo muda na volta 61 de 72. Com Mariotti / Garcia ficando parado na lateral da pista, a direção de prova aciona o SC mais uma vez, criando uma grande expectativa para o final da prova.

Em um final quente, Rubens Barrichello / Werner Neugebauer levaram a melhor, com menos de dois décimos de vantagem para Enzo Elias / Marçal Müller. Alan Hellmeister / Miguel Paludo, Dudu Barrichello / Pipe Bartz e Rafael Suzuki / Lucas Salles completaram o top 5.

Em sétimo, Nelsinho Piquet / Rouman Ziemkiewicz venceram na Carrera Sport, enquanto Nicolas Costa e Bruno Campos foram os vencedores na Carrera Rookie.

Após dominarem a prova toda, Sadak Leite e Fábio Carbone foram os vencedores na Sprint Challenge ao terminarem em 22º. Em 23º, Pietro Rimbano e Giuliano Bertuccelli levaram a melhor na Sport, enquanto João Gonçalves e Claudio Reina levaram a melhor na Rookie.

A Porsche Cup retoma as atividades da temporada 2024 já no próximo final de semana, seguindo no Estoril para a quarta etapa Sprint do ano. Já a segunda prova Endurance do ano acontece em 21 de setembro no Autódromo de Termas de Río Hondo, na Argentina.

Confira o resultado dos 300km do Estoril da Porsche Cup:

1 – Werner Neugebauer e Rubens Barrichello (Carrera Cup)

2 – Marçal Muller e Enzo Elias (Carrera Cup)

3 – Miguel Paludo e Alan Hellmeister (Carrera Cup)

4 – Pipe Bartz e Dudu Barrichello (Carrera Cup)

5 – Lucas Salles e Rafael Suzuki (Carrera Cup)

6 – Rodrigo Mello e Thiago Camilo (Carrera Cup)

7 – Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr (Carrera Cup Sport)

8 – Nelson Marcondes e Luiz Razia (Carrera Cup Sport)

9 – Alceu Feldmann e Guilherme Salas (Carrera Cup)

10 – Bruno Campos e Nicolas Costa (Carrera Cup Rookie)

11 – Georgios Frangulis e Pedro Boesel (Carrera Cup Sport)

12 – Lineu Pires e Beto Gresse (Carrera Cup Sport)

13 – Eduardo Menossi e Antonio Felix da Costa (Carrera Cup Rookie)

14 – Josimar Junior e Sergio Ramalho (Carrera Cup Sport)

15 – Gustavo Farah e Raphael Abbate (Carrera Cup Rookie)

16 – Francisco Horta e William Freire (Carrera Cup Sport)

17 – Franco Giaffone e Cesar Ramos (Carrera Cup)

18 – Paulo Souza e Galid Osman (Carrera Cup Rookie)

19 – Piero Cifali e Edu Guedes (Carrera Cup Rookie)

20 – Sebá Malucelli e Marcos Gomes (Carrera Cup Rookie)

21 – Célio Brasil e Israel Salmen (Carrera Cup Rookie)

22 – Sadak Leite e Fabio Carbone (Sprint Challenge)

23 – Giuliano Bertuccelli e Pietro Rimbano (Sprint Challenge Sport)

24 – Luiz Souza e Bruno Bonifácio (Sprint Challenge Sport)

25 – Cláudio Reina e João Gonçalves (Sprint Challenge Rookie)

26 – Miguel Caetano e João Posser (Sprint Challenge)

27 – Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande (Sprint Challenge Rookie)

28 – André Gaidzinski e Wagner Pontes (Sprint Challenge Rookie)

29 – Caio Castro e Matheus Iorio (Sprint Challenge)

30 – Eric Santos e Gabriel Robe (Sprint Challenge Rookie)

31 – Luiz Landi e Tom Filho (Sprint Challenge Rookie)

32 – Antonella Bassani e Leticia Bufoni (Sprint Challenge Rookie)

ABANDONARAM:

José Maria Marreiros e Miguel Oliveira (Carrera Cup Sport)

Iago Garcia e Miguel Mariotti (Sprint Challenge Sport)

Carlos Campos e Tony Kanaan (Carrera Cup Sport)

Marcos Regadas e Jeff Giassi (Carrera Cup Sport)

Peter Ferter e Diego Nunes (Carrera Cup Sport)

Leonardo Herrmann e Vitor Baptista (Sprint Challenge Sport)

Leonardo Sanchez e Átila Abreu (Carrera Cup Rookie)

Leandro Martins e Dieter Svepes (Carrera Cup Sport)

Veja como foram os 300km do Estoril da Porsche Cup Brasil:

F1 PEGA FOGO: HAMILTON 1º, Max 5º na ESPANHA! BRIATORE na Alpine OFICIAL. Tudo de Barcelona

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!