A temporada da Porsche Cup Endurance Challenge começou com pódio para Marçal Muller e Enzo Elias. A dupla que representa a marca de tinta automotiva oficial da Porsche Cup liderou boa parte da jornada de 300km em Interlagos, mas viu um concorrente superar o #544 já nas voltas finais da prova.

No primeiro ato de Muller e Elias como dupla, os antigos concorrentes mostraram entrosamento e velocidade no comando do carro onde ninguém pontuou mais do que eles em 2022. A dupla que partiu da pole position terminou o primeiro segmento da prova na segunda posição. Com a jornada, liderava até o último stint, mas recebeu a quadriculada em segundo lugar. Com a soma da pontuação do primeiro com o segundo segmento, Muller e Enzo estão na vice-liderança da Endurance com 69 pontos conquistados em Interlagos, dois a menos que os líderes.

O próximo compromisso da Porsche Cup acontece no primeiro final de semana de junho em Goiânia, marcando o quarto econtro dos carros de competição mais produzidos do planeta em 2023. Já a Endurance Challenge volta a se reunir em Setembro para a jornada internacional da categoria, em praça ainda a definir.

Enzo afirmou: "Óbvio que sempre vamos pensar na vitória aqui na Porsche Cup, mas as vezes as estratégias não funcionam como a gente espera e hoje a dos nossos adversários acabou rendendo mais do que a nossa. Com a pontuação estamos em segundo no campeonato. Fizemos um grande trabalho, brigamos desde a largada pela primeira posição e vamos continuar fazendo isso durante toda a temporada. Quero deixar também meus parabéns ao Marçal pela ótima corrida que ele fez."

Muller endossou: "O Enzo disse tudo, fizemos uma ótima corrida hoje. Muito importante estar competitivo e forte disputando pelo campeonato. Hoje nossa estratégia não rendeu como o esperado, mas na próxima vamos tentar de novo."

A corrida

Enzo Elias foi o responsável por largar para 300km no #544. O brasiliense viu Beto Gresse pular de quarto para primeiro e colocar o carro da Farben na segunda posição, a qual Elias sustentou após o primeiro giro.

O safety-car foi acionado na sexta volta após um concorrente acertar a barreira de pneus, após 7 voltas sob o regime do carro de segurança, Enzo Elias tentou o ataque contra Beto Gresse, o piloto chegou a tomar a liderança, mas tomou o "xis" do concorrente.

Na 17ª volta, Enzo Elias trouxe o #544 ao pit para o serviço obrigatório de pit-stop, entregando o comando do bólido para Marçal Muller.

Novamente com bandeira verde, Muller retornou à pista na volta 19. A equipe Farben havia perdido a posição para o carro #1 na parada, mas Muller mergulhou no miolo e retomou a posição. Com o pelotão reordenado, Muller aparecia na terceira posição. Nova intervenção de Safety-car, no 22º giro. Após três voltas, nova bandeira verde para a sequência da corrida. Na freada do lago, Marçal colocou por fora para assumir a segunda posição, Muller entrou em uma disputa com o #7, mas não conseguiu concretizar a manobra na tomada do laranja.

Muller, que havia perdido a posição para Cesar Ramos no #88 retomou a segunda colocação na prova após o concorrente travar as rodas na freada do lago e retomava sua missão de buscar Miguel Paludo, o então líder da prova. No fim do primeiro segmento, o #544 era o segundo colocado da prova, garantindo os pontos. Na 34ª volta foi aberta a segunda janela de paradas obrigatórias.

Muller recolheu o carro no fechamento da volta 35 e colocou novamente Elias atrás do volante do carro da Farben. Na 38ª volta, Elias retornou ao traçado de Interlagos para cumprir seu último stint.

Enzo voltou para a prova na disputa pela liderança. Em disputa acirrada com Fefo Barrichello. Após não concretizar a manobra na primeira tentativa, Enzo Elias completou o movimento e assumiu a liderança da prova. Enzo abriu vantagem confortável na liderança enquanto seus concorrentes disputavam a segunda posição. O atual campeão da Carrera Cup mantinha uma diferença superior a 4.5s.

A última janela obrigatória de paradas foi aberta na 52ª volta e Elias trouxe o carro para o box no encerramento da volta 55. Marçal retornou na primeira posição, mas seu concorrente do carro #8 conseguiu a manobra na volta 57 para assumir a ponta.

Já com a noite caindo em Interlagos, Muller mantinha a segunda posição com vantagem superior a 2s para Paludo.

O carro #544 da Farben terminou os 300km na segunda posição em Interlagos. Com a soma dos segmentos, a máquina da Farben aparece na segunda posição do campeonato com 69 pontos, desvantagem de dois tentos para os líderes.

