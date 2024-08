Neste fim de semana, Antonella Bassani segue em rumo ao bicampeonato da Porsche Sprint Challenge em Interlagos. Após cerca de dois meses de seu último compromisso, a competidora de 18 anos chega com objetivo claro em mente: somar o máximo de pontos possíveis na penúltima etapa do ano.

Bassani se tornou líder após quatro etapas percorridas e já sabe que uma boa jornada nos 4.309m do principal autódromo do país é fundamental para chegar na preliminar da Fórmula 1 em São Paulo com a vida mais tranquila na tabela de pontos.

Além da vitória na primeira passagem do ano por Interlagos, Antonella conquistou seu primeiro título na Porsche Cup na mesma pista em 2023, na frente do público da categoria máxima do automobilismo mundial.

Diferente das outras vezes, a quinta etapa de Sprint do ano terá dois treinos classificatórios, um para o grid da corrida 1 e outro para a etapa que acontece no domingo. Desta maneira, não há mais a regra de inversão do grid.

No sábado o cronograma prevê as duas sessões classificatórias, que definem os grids das corridas 1 e 2, além da primeira bateria do fim de semana. No domingo o cronograma encerra com a corrida 2.

Ansiosa para a chance de conquistar o campeonato pela segunda vez, a competidora projetou qual será sua jornada em Interlagos para garantir o sucesso.

"Posso dizer que chegamos na fase decisiva da temporada, ainda mais por chegar em São Paulo na liderança do campeonato. A liderança é uma pressão a mais, ainda mais por estar defendendo o título da Sprint Challenge".

"Sei que é uma etapa importante e chego com a mentalidade de evitar confusões, batidas e somar o maior número de pontos possível para estar bem colocada na disputa do título. Trabalhei duro nos últimos dois meses entre as etapas e sei que esse trabalho vai fazer a diferença para termos uma etapa positiva".

