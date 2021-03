Caio Castro busca aprendizado na Porsche, mas crava: “Agora não tem volta, vamos para cima”

Nesta quinta-feira a Porsche Cup Brasil realizou o evento de pré-temporada, que marca a abertura da temporada de 2021, em Interlagos.

Um dos presentes será também uma das grandes novidades da categoria. O ator Caio Castro vai encarar seu primeiro campeonato na Porsche, após ter contato com o carro em 2020 na pista com várias sessões, e muitas conversas com pilotos experientes.

“A minha expectativa, obviamente, é ganhar, mas antes, é entender como funciona a competição”, disse o ator/piloto ao Motorsport.com. “Ano passado foram apenas treinos, adaptação ao carro e essas coisas novas, então será um passo de cada vez. Primeiro preciso aprender a andar para depois correr. Tenho que sentir a energia da pista e a política dos pilotos. Estou ansioso.”

“Quando se fecha o capacete, na prática, a teoria será outra. Tive tempo para me cuidar. Agora não tem mais volta, vamos para cima.”

Um dos pilotos que vem ajudando Caio é Rubens Barrichello e ele ressaltou a importância dessas orientações.

“As conversas elas sempre existem, essas pessoas que participaram na minha formação se preocupam e acho que isso faz a diferença, para me deixar mais tranquilo, com algumas coisas que passariam despercebidas.”

