A primeira etapa da Porsche Cup, realizada em Interlagos, terminou com nomes conhecidos nas primeiras posições da tabela e com algumas surpresas. Além disso, as oito provas do fim de semana mostraram que a briga pelos canecos será acirrada.

Na Carrera Cup, Miguel Paludo e Enzo Elias terminaram o fim de semana empatados, com 38 pontos cada. Rodolfo Toni que é apenas o nono na Carrera Cup, é o líder na Carrera Sport, com um ponto de vantagem para Rodrigo Mello.

Na GT3, a liderança é de Nelson Marcondes, seguido de perto por Zeca Feffer. Marcondes lidera também na GT3 Sport, seguido de Paulo Totaro. Nelson leva quatro pontos de vantagem sobre os rivais em ambas as categorias.

Confira as tabelas de classificação da Porsche Cup:

Carrera Cup:

Pos. Nr. Name TOTAL ET 1 - C1 ET 1 - C2 1 7 Miguel Paludo 38 22 16 2 73 Enzo Elias 38 20 18 3 100 Alceu Feldmann 34 14 20 4 8 Werner Neugebauer 28 18 10 5 63 Lico Kaesemodel 28 16 12 6 11 Pedro Boesel 26 12 14 7 270 JP Mauro 16 9 7 8 31 Luca Seripieri 13 10 3 9 52 Rodolfo Toni 11 5 6 10 34 Maurizio Billi 10 6 4 11 544 Marçal Muller 10 2 8 12 29 Rodrigo Mello 9 7 2 13 3 Fran Lara 9 4 5 14 27 Ricardo Baptista 9 0 9 15 20 Pedro Aguiar 8 8 0 16 80 Rouman Ziemkiewicz 4 3 1

Carrera Cup Sport:

Pos. Nr. Name TOTAL ET 1 - C1 ET 1 - C2 1 52 Rodolfo Toni 18 8 10 2 29 Rodrigo Mello 17 12 5 3 34 Maurizio Billi 16 10 6 4 3 Fran Lara 15 7 8 5 80 Rouman Ziemkiewicz 10 6 4

GT3 Cup:

Pos. Nr. Name TOTAL ET 1 - C1 ET 1 - C2 1 199 Nelson Marcondes 34 14 20 2 18 Zeca Feffer 30 12 18 3 83 Marco Billi 28 16 12 4 1 Urubatan Jr 22 22 0 5 555 Ayman Darwich 22 20 2 6 87 Nelson Monteiro 21 5 16 7 45 Paulo Totaro 20 10 10 8 77 Francisco Horta 18 18 0 9 7 Lucas Salles 18 4 14 10 50 Ramon Alcaraz 17 8 9 11 85 Eduardo Menossi 17 9 8 12 71 SangHo Kim 14 7 7 13 15 Leonardo Sanchez 5 0 5 14 88 Georgios Frangulis 6 6 0 15 37 Guilherme Reischl 6 0 6 16 14 André Gaidzinski 4 0 4 17 26 Cesar Urnhani 3 0 3 18 3 Cristian Mohr 0 0 0

GT3 Cup Sport:

Pos. Nr. Name TOTAL ET 1 - C1 ET 1 - C2 1 199 Nelson Marcondes 20 10 10 2 45 Paulo Totaro 16 8 8 3 555 Ayman Darwich 14 12 2 4 85 Eduardo Menossi 13 7 6 5 71 SangHo Kim 11 6 5 6 15 Leonardo Sanchez 7 3 4 7 14 André Gaidzinski 7 4 3 8 88 Georgios Frangulis 5 5 0

Veja as imagens da Porsche em Interlagos:

Galeria Lista Temporada aberta em Interlagos - Porsche 1 / 35 Foto de: Luca Bassani Pódio GT3 Cup - Porsche 2 / 35 Foto de: Luca Bassani Urubatan Jr e Francisco Horta disputam a vitória na - Porsche 3 / 35 Foto de: Victor Eleuterio Costa Werner e Lico - Porsche 4 / 35 Foto de: Luca Bassani Zeca Feffer - Porsche 5 / 35 Foto de: Luca Bassani Rodrigo Mello - Porsche 6 / 35 Foto de: Luca Bassani Rodrigo Mello - Porsche 7 / 35 Foto de: Victor Eleuterio Costa Rodolfo Toni - Porsche 8 / 35 Foto de: Luca Bassani Pódio Sport 4.0 - Porsche 9 / 35 Foto de: Luca Bassani Pódio da corrida 2 - Carrera Cup - Porsche 10 / 35 Foto de: Luca Bassani Pódio 3.8 Sport - Porsche 11 / 35 Foto de: Luca Bassani Primeiro pódio do ano na Sport 4.0 - Porsche 12 / 35 Foto de: Luca Bassani Primeiro pódio do ano na Carrera Cup - Porsche 13 / 35 Foto de: Luca Bassani Primeiro pódio do ano - Sport 3.8 - Porsche 14 / 35 Foto de: Luca Bassani Primeiro pódio do ano - GT3 Cup - Porsche 15 / 35 Foto de: Luca Bassani Porsche Cup abre a temporada - Porsche 16 / 35 Foto de: Luca Bassani Pedro Boesel - Porsche 17 / 35 Foto de: Luca Bassani Paludo vence de novo - Porsche 18 / 35 Foto de: Luca Bassani Paludo salta na frente - Porsche 19 / 35 Foto de: Victor Eleuterio Costa Nelson Marcondes - Porsche 20 / 35 Foto de: Luca Bassani Marcas de batalha no carro do vencedor Urubatan Jr - Porsche 21 / 35 Foto de: Victor Eleuterio Costa Lico Kaesemodel - Porsche 22 / 35 Foto de: Luca Bassani Largada em Interlagos - GT3 Cup - Porsche 23 / 35 Foto de: Luca Bassani Largada da GT3 Cup - Porsche 24 / 35 Foto de: Victor Eleuterio Costa Largada da Carrera Cup - Porsche 25 / 35 Foto de: Luca Bassani Georgios Frangulis - Porsche 26 / 35 Foto de: Luca Bassani Festa de Urubatan Jr - Porsche 27 / 35 Foto de: Luca Bassani Enzo Elias - Porsche 28 / 35 Foto de: Luca Bassani Enzo disputa com Boesel - Porsche 29 / 35 Foto de: Luca Bassani Duelo entre Marco Billi e Nelson Marcondes - Porsche 30 / 35 Foto de: Victor Eleuterio Costa Disputa incrível na volta final - Porsche 31 / 35 Foto de: Luca Bassani Darwich puxa a fila nos pits - Porsche 32 / 35 Foto de: Luca Bassani Cesar Urnhani - Porsche 33 / 35 Foto de: Luca Bassani Ayman Darwich festeja - Porsche 34 / 35 Foto de: Victor Eleuterio Costa Alceu Feldmann - Porsche 35 / 35 Foto de: Luca Bassani

