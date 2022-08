Carregar reprodutor de áudio

A etapa de Termas de Río Hondo terminou com mais um troféu para Georgios Frangulis e a OAK Racing Team. Depois de subir ao pódio nas duas provas da Sprint Series, Frangulis e Cesar Ramos novamente conquistaram um dos cinco lugares mais desejados da categoria.

Com estratégia ousada, de usar Cesar Ramos para largar e inverter os stints com as outras duplas, a equipe viu uma boa escalada do piloto titular da Stock Car para entregar o bólido da ORT com nove posições conquistadas, Cesar largou em P12 e entregou para Frangulis na terceira posição.

Frangulis fez seu primeiro stint e conseguiu boas disputas, sempre se mantendo dentro do top5.

Nova parada e Ramos reassumiu o volante do #88 para seu segundo e último stint, novamente escalando bem o pelotão para entregar à Frangulis em boas condições de subir ao pódio.

O último stint ficou por conta de Frangulis e o Grego foi o encarregado de receber a bandeirada para a ORT. Acelerando contra pilotos de renome na categoria e no mundo do automobilismo, Frangulis fez jogo duro contra nomes como Átila Abreu e Alan Hellmeister, arrancando elogios da dupla.

Ao final de 63 voltas, a OAK Racing Team recebeu a quadriculada na 12a posição geral e quinta posição da Carrera Sport.

"Fiquei muito feliz com o resultado, invertemos stints e eu estava andando contra os pilotos profissionais, fui elogiado pelo pace depois da prova pelo Átila e pelo Hellmeister e isso me deixou muito feliz. P5 na categoria, e mais valioso que o troféu é saber que estamos no caminho certo", disse Frangulis. "Minha primeira corrida com o Cesar, e fomos muito bem. Três troféus no fim de semana foram para coroar essa jornada aqui em Termas de Río Hondo."

"Foi uma grande honra correr com o Georgios aqui na Porsche Cup", disse Ramos. "Ousamos na estratégia e invertemos os stints, onde ele andou com os pilotos profissionais e eu contra os outros. Poderia ter dado muito certo, mas o safety prejudicou um pouco nossa jornada. Bola para frente, foi apenas a primeira etapa e vamos trabalhar para fazer ainda melhor nas próximas".

O próximo compromisso de Frangulis é em outubro, quando a Porsche Cup volta a acelerar em Goiânia para mais uma jornada dupla, em semanas seguidas de Sprint e Endurance.

Veja com foi a etapa Endurance da Porsche Cup em Termas de Río Hondo:

