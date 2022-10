Carregar reprodutor de áudio

A jornada da OAK Racing Team em Goiânia terminou com comemoração no box da equipe e lugar mais alto do pódio na Carrera Sport após a segunda etapa da Porsche Endurance Challenge.

Com ritmo de prova muito forte, tanto de Frangulis quanto de Ramos, a equipe recebeu a bandeira quadriculada depois de 300km de corrida na quarta posição geral e primeira posição entre os concorrentes da classe Sport.

Foi a primeira vitória de Frangulis na Carrera Cup e a primeira do Grego competindo ao lado de Cesar Ramos.

Frangulis foi o responsável por conduzir o bólido da ORT no primeiro stint da prova. A dupla partiu para o primeiro dos 300km de prova da 10ª posição geral. Durante o stint de 16 voltas de Frangulis, o piloto titular da equipe na Porsche Cup entrou para a primeira das paradas obrigatórias na 13ª posição e Cesar Ramos partiu para seu primeiro compromisso da tarde.

O piloto da Stock Car se mostrou muito adaptado ao 992 e enfileirou uma sequência de voltas em ritmo de classificação, inclusive registrando a volta mais rápida do primeiro segmento da prova.

Ramos levou o carro até duas voltas antes do fim do primeiro segmento da prova, quando foi obrigado a entrar por conta de combustível que era baixo na máquina da ORT. Com isso, a dupla ficou sem os pontos da primeira metade da prova. No momento em que Ramos entrou para o segundo trabalho obrigatório de paradas, a dupla já liderava a Sport e figurava no top 5 geral da prova.

O segundo stint de Frangulis também foi muito consistente. O piloto tratou de recuperar as posições que a dupla perdeu na segunda parada e conduziu até a marca de 16 voltas para o final, quando Ramos voltou para o comando do #88 depois do terceiro serviço obrigatório. O gaúcho seria responsável por reassumir a liderança da Sport e o lugar no top5 geral para a ORT.

E assim foi feito, com novo stint em ritmo de classificação, Ramos recuperou a desvantagem que tinha para o líder da Sport, assumiu a liderança e abriu folga confortável até receber a quadriculada na quarta posição geral e primeiro entre os concorrentes da Sport.

Foi a primeira vitória de Frangulis na categoria principal da Porsche Cup, primeiro pódio na geral da Carrera Cup e primeira vitória da dupla da ORT.

“Estou muito feliz, ganhamos na Sport e fomos quarto geral", disse Frangulis. "Fazia dois anos que eu não ganhava, então estou muito feliz. Ainda mais contente por vencer com o Cesar que me ajudou desde o meu início no automobilismo, ele acelerou muito hoje".

“Nosso terceiro ano trabalhando junto, primeiro ano correndo em dupla e eu queria muito vencer uma corrida com ele", comentou Ramos. Então estou muito feliz e emocionado, o mérito é todo dele".

O próximo compromisso da OAK Racing Team é na preliminar da F1 em Interlagos, no mês de novembro.

