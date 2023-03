Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup C6 Bank Mastercard reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de talentos do esporte a motor no Brasil e apresenta neste ano o programa Young Racing Academy. A estreia da iniciativa em território brasileiro será com a pilota catarinense Antonella Bassani, de 16 anos de idade.

Finalista da seletiva global FIA Girls on Track em 2020 e 2021, Antonella disputará o campeonato de sprint da classe Challenge em 2023 e levará a marca Mobil 1 como patrocinadora principal.

A iniciativa Young Racing Academy se insere como etapa inicial do Porsche Junior Program – introduzido no Brasil pela categoria em 2018 e responsável por revelar talentos e mandar para o “Shootout”, seletiva anual mundial da marca, brasileiros em busca do sonho de um contrato como pilotos de fábrica da Porsche.

Além de todo suporte para a participação nas seis etapas de sprint do Porsche Sprint Challenge como uma competidora regular do campeonato, no marco do programa Young Racing Academy, Antonella terá ao longo de 2023 o respaldo da Porsche Cup C6 Bank Mastercard para desenvolver habilidades extrapista esperadas de um representante oficial da marca.

Embora tenha apenas 16 anos de idade, Antonella acumula quilometragem relevante no esporte a motor. Ela iniciou a carreira aos 4 anos de idade, no kartismo catarinense, de onde despontou para o cenário nacional. Em 2022, em parceria com Bia Figueiredo, disputou a etapa de duplas do TCR South America em Interlagos, sua primeira corrida em carros de competição.

“A Porsche Cup C6 Bank Mastercard desde seu início em 2005 valoriza o talento dos pilotos brasileiros", disse Dener Pires, promotor da Porsche Cup. "Na condição de promotor do campeonato, acredito que é nossa missão fomentar o desenvolvimento de jovens competidores capazes de perpetuar o legado brasileiro nas pistas".

"Estamos orgulhosos em lançar o Young Racing Academy em 2023 e contar com o suporte da Mobil 1 no projeto. A marca é parceira global da Porsche, está conosco há muitos anos no Brasil e compartilha dos nossos valores. Ficamos especialmente contentes em estrear o programa com a Antonella Bassani, competidora que já mostrou grande potencial apesar da pouca idade”.

“Muito feliz de estar representando duas marcas super importantes como a Porsche e a Mobil", disse Bassani. "Posso dizer que agora estou começando oficialmente no automobilismo!".

"Esse é um passo extremamente importante na minha carreira nas pistas, e com duas marcas muito fortes me dando esse suporte. Feliz em poder estar no carro da Porsche e acelerar para valer nessa oportunidade. Na quinta vou fazer meu primeiro dia de testes na categoria estou muito ansiosa com isso".

Sua estreia com os carros de GT mais produzidos no planeta acontece neste fim de semana, na abertura da temporada em Interlagos.

