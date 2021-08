Rodrigo Mello teria como parceiro Nelsinho Piquet em todo o campeonato de endurance da Porsche Cup Brasil em 2021. Mas, os compromissos já marcados com o Sertões fizeram com que o piloto do carro com pintura da Lego tivesse que buscar um novo parceiro para primeira etapa de Interlagos, no dia 14 de agosto.

Ele encontrou em Pietro Fittipaldi a melhor solução. Último piloto brasileiro a alinhar em um GP de F1 no ano passado e atual piloto de testes da Haas (além de disputar provas na Indy), Pietro encontrou um raro fim de semana de folga para fazer o que mais gosta: correr e conhecer um novo campeonato, já que ele fará sua estreia com carros da Porsche Cup Brasil.

"Estou muito feliz com o convite para fazer minha estreia na Porsche Endurance Series, substituindo meu amigo Nelsinho Piquet para correr em dupla com o Rodrigo Mello, que tem ótimo currículo na categoria, inclusive tendo conquistado títulos. Vai ser também minha primeira corrida em Interlagos e com certeza esta experiência me ajudará no futuro", disse Pietro, que fará uma maratona no Brasil com provas na Porsche Cup e na Stock Car.

Para Mello, será uma honra ter seu sobrenome associado a um dos mais icônicos do esporte mundial, podendo ter a chance de aprender mais com o experiente piloto, que, apesar da baixa idade (25 anos), compete profissionalmente desde criança e tem uma experiência sem precedentes - prova disso é ter conquistado, aos 15 anos de idade, o título de 2011 do campeonato norte-americano na categoria Limited Late Model da NASCAR, sendo o primeiro piloto de ascendência latino-americana a conquistar um título por lá.

"Lamento por não ter meu amigo e parceiro Nelsinho do meu lado nessa primeira etapa, mas compreendo sua agenda de compromissos e aguardo já a presença dele para o restante do campeonato. E dou muitas boas-vindas ao Pietro a bordo do Porsche LEGO® Technic #29. Vai ser arrepiante ver o nome Fittipaldi ao lado do meu e aquela pintura que não tem como não identificar na hora. Sem contar que certamente vou aprender um pouco mais com ele, que é um cara extremamente técnico e sabe dar ótimos feedbacks. Estou ansioso para acelerar com ele na semana que vem", destacou Mello, bicampeão da Porsche Carrera Cup Sport e que já possui um título na Porsche Endurance Series.

