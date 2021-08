Bicampeão da Porsche Cup em 2018 e 2019 com os títulos do overall e Sprint, Werner Neugebauer corre neste final de semana na primeira etapa desta temporada da Porsche Endurance Series, que começa neste sábado (14) no Autódromo de Interlagos. O piloto gaúcho busca seu terceiro título na categoria e espera conquistar a única modalidade que lhe falta na Porsche.

“Estou muito animado para começar a temporada do Endurance. É o único título da Porsche que ainda não ganhei e tenho certeza de que vamos trabalhar muito para buscar bons resultados. Minha dupla será o Fábio Carbone, agradeço muito a ele pela parceria e vamos com tudo para começar com o pé direito no Endurance”, disse Werner, que tem patrocínio de GS Foods e Chocolateria Brasileira.

A Porsche Endurance Series 2021 terá três etapas ao longo deste segundo semestre, sendo a primeira em Interlagos neste final de semana, a segunda em Goiânia no dia 16 de outubro e a etapa decisiva novamente em São Paulo no dia 4 de dezembro.

Terceiro colocado na temporada Sprint deste ano, o piloto gaúcho também busca o bicampeonato da modalidade. A última corrida de Werner em Interlagos, inclusive, teve vitória na etapa de julho, mas o gaúcho destaca que a estratégia para provas de Endurance é bem diferente.

“Interlagos é uma das pistas que eu mais gosto e é muito legal correr aqui novamente. A estratégia é diferente assim como os ajustes do carro para uma etapa de Sprint. A corrida longa depende de muitas variáveis, então vamos trabalhar ao longo da semana para definir a melhor estratégia e também buscarmos um bom setup para o carro”, completou Werner.

