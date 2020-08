Piloto da Porsche Cup faz leilão beneficente em prol da Fundação Amor Horizontal

Preocupado em tentar fazer algo para ajudar as pessoas neste período de pandemia, o piloto e advogado Rodrigo Mello, que compete na Porsche Cup Brasil, está organizando um leilão beneficente em prol da Fundação Amor Horizontal, liderada por Carol Celico.

Em sua conta no Instagram (@rmello29), Mello decidiu aproveitar o sucesso de seu Porsche LEGO Technic #29, que foi eleito com mais de 35 mil votos o carro mais bonito de toda a Porsche Cup, para ajudar os próximos.

Rodrigo Mello e o Porsche LEGO ® Technic #29 Photo by: Divulgacao

Com o auxílio do artista plástico Adonis Alcici, Mello leiloará uma réplica de um quadro do Porsche LEGO Technic #29 na versão 1/29 feito por Alcici e entregue para Mello como prêmio pela eleição de carro mais bonito do campeonato. E mais: ele dobrará o valor obtido na hora da doação.

"Simplesmente não tenho palavras para agradecer todo o apoio que tive nos últimos meses dos fãs, com os votos e as mensagens, por isso decidir retribuir esse apoio fazendo um leilão beneficente para ajudar quem precisa, procurando a Carol Celico, da Fundação Amor Horizontal.’

“E, para ajudar mais ainda, dobrarei o lance do leilão para ajudar", comentou Mello. "Estou muito feliz por promover essa ação com o Rodrigo e todos os envolvidos, com o objetivo de ajudar as pessoas. Isso é extremamente gratificante", comenta Alcici

Os lances serão aceitos até a sexta-feira. Para doar, basta acessar o link: https://bit.ly/2YBYIR4.

Quadro feito por Adonis Alcici Photo by: Divulgacao

