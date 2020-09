Em meio à disputa da temporada 2020 da Porsche Cup Brasil, a categoria dos carros de corrida mais produzidos do mundo anunciou nesta quinta-feira que terá uma estrela em seu grid no ano que vem. Trata-se do ator Caio Castro, envolvido com esporte a motor desde antes de ficar famoso na TV Globo. O astro já começou seus treinamentos e disputará o campeonato de Sprint em 2021.

Em entrevista coletiva realizada virtualmente, o ator global falou sobre a nova etapa em sua carreira no automobilismo: "Me causa um baita de um frio na barriga, mas é ter consciência e preparação."

"Já experimentei outras categorias e modalidades, inclusive de fórmula... É a primeira vez no turismo, mas o que me chamou a atenção foi o fato de que a categoria é monogestão e monomarca. Torna a competição mais justa e mais acirrada. Tem uma competitividade que é mais interessante. Esse foi o principal motivo para eu escolher por correr na Porsche Cup", explicou Castro.

O piloto citou a importância de Rubens Barrichello na empreitada: "Toda vez que eu vou experimentar uma categoria diferente, eu converso com ele. Ter essa supervisão de um cara que vive de automobilismo desde muito cedo, antes de tudo, é um privilégio. Ele me dá muitas dicas, muitos toques... Eu fico besta assim de pensar: ‘Pô, o Rubinho está comigo aqui, tão presente...’. É bem legal."

Castro também falou sobre a inspiração em Ayrton Senna. "Eu infelizmente não tive o privilégio de ver o Senna correndo, mas ele é uma das referências, pela superação e pela determinação dele. Quando acho que não vai dar, quando o desgaste começa a me pegar, lembro que sempre vai ter uma forcinha a mais para levantar a taça. Então ele está presente em todas as minhas disputas na pista", explicou, antes de citar outras referências do automobilismo.

"Michael Schumacher é uma pessoa que também admiro muito e sem dúvida é uma referência. E o Felipe Massa, que, por um ponto, não conseguiu vencer o campeonato mundial de F1. Mas referência de todos os dias são Rubens e Senna", seguiu Castro, que ainda falou sobre o ator Steve McQueen, também famoso pela relação com o esporte a motor. "É um dos nomes que a gente fala bastante e comenta", revelou.

Questionado sobre os desafios que enfrentará na Porsche Cup, Castro respondeu: "Desde a parte de conhecer o novo equipamento, acho que eu tive mais atrito com a questão da frenagem... Acho que o grande segredo é saber frear na hora certa e entrar na curva com uma velocidade menor para poder ser mais rápido. Tem que saber ajustar essa relação do freio para controlar e equilibrar o peso do carro. Não tem nada de kart aqui não...".

Promotor da Porsche Cup Brasil, Dener Pires elogiou as habilidades do ator: "Essas coisas do carro são um pouco diferentes em relação ao kart, mas já deu para perceber que ele tem um feeling para isso."