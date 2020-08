Werner Neugebauer elogia novidades da temporada 2020 da Porsche Cup

Em um ano em que o esporte sofreu perdas de importantes eventos, a Porsche Cup anunciou seu calendário 2020 com uma grata surpresa: uma prova a mais em relação ao previsto anteriormente, incluindo três rodadas triplas. A medida foi elogiada pelo atual campeão da categoria, Werner Neugebauer – o piloto da equipe Shell venceu o título 2019 na 'overall' ao somar mais pontos nos dois campeonatos organizados pela Porsche, Sprint e Endurance.

“Serão três rodadas triplas, Velo Città, Goiânia e Interlagos, no que seria a etapa da F1, em finais de semanas bem intensos, que exigirão bastante trabalho e foco para o campeonato. É uma ótima iniciativa da organização da Porsche Cup e será ótima oportunidade para buscarmos bons resultados em busca de mais um título”, diz Werner, que foi campeão em 2018 na Porsche Cup e tem 9 vitórias, 19 pódios e 4 poles na categoria.

Com a novidade, o campeonato de Sprint passa a ter 13 provas (12 estavam programadas antes da pandemia). Apesar do cancelamento do GP do Brasil de Fórmula 1 em Interlagos, a categoria fará sua etapa neste final de semana – antecipando a disputa da rodada tripla para o sábado, já que no domingo haverá eleições municipais em todo Brasil. Mesmo com a prova extra, os pilotos seguem como antes: todos descartam os dois piores resultados, levando em conta os 11 melhores para definir quem fica com o título de 2020.

Atual campeão do Carrera Cup na overall e em busca do seu terceiro título no campeonato, Neugebauer enfrentou problemas na rodada dupla deste fim de semana em Interlagos, mas ao menos somou pontos importantes para o campeonato, chegando em sétimo na prova 1 e em sexto na 2. Com isso, o piloto da Shell manteve a quarta colocação na tabela, com 48 pontos.

“Foi um final de semana para a gente repensar algumas coisas. Tivemos um problema no Q2 e também na prova 1. Na segunda, o carro ficou para ser ajustado até o último momento, mas nas primeiras voltas apresentou um rendimento que era promissor. Só que sofri uma batida na lateral que desalinhou meu carro e comprometeu a corrida. Agora é buscar a recuperação para as próximas”, diz Werner, que estreou em 2016 na Porsche Cup com vitória logo na sua primeira rodada dupla.

A próxima etapa da Porsche Cup será do campeonato Endurance no Velo Città no dia 19 de setembro – e logo no final de semana seguinte, no dia 26 de setembro, o circuito em Mogi Guaçu (SP) recebe a rodada tripla da Sprint.

Confira as próximas provas da Porsche Cup em 2020:

19 de setembro – Velo Città | Endurance

26 de setembro – Velo Città | Sprint (rodada tripla)

17 de outubro – Goiânia |Sprint (rodada tripla)

24 de outubro – Goiânia | Endurance

14 de novembro – Interlagos |Sprint (rodada tripla)

6 de dezembro – 500km de Interlagos |Endurance

Resultados - Carrera Cup

Corrida 1

Miguel Paludo 24:38.343 Christian Hahn +0.756 Lico Kaesemodel +0.855 Alceu Feldmann +0.916 Marçal Muller +3.534 Pedro Aguiar +4.307 Werner Neugebauer +5.096 Luca Seripieri +5.660 Ricardo Baptista +7.413 Eduardo Azevedo* +8.982 Fran Lara* +9.532 Maurizio Billi* +10.224 Rodolfo Toni* +10.983 Rouman Ziemkiewicz* +11.921 Rodrigo Mello* +1 volta Enzo Elias +1 volta Pedro Boesel +2 voltas JP Mauro + 3 voltas(*) Classe Sport

Corrida 2

Alceu Feldmann 27:59.427 Marçal Muller +0.879 Miguel Paludo +0.974 Lico Kaesemodel +2.278 Pedro Aguiar +6.036 Werner Neugebauer +6.889 Enzo Elias +8.916 JP Mauro +11.301 Luca Seripieri +12.072 Pedro Boesel +12.162 Rodolfo Toni* +42.319 Rodrigo Mello* +42.375 Rouman Ziemkiewicz* +42.668 Fran Lara* +53.789 Maurizio Billi* **+58.724 Christian Hahn + 1 volta Ricardo Baptista - DNF Eduardo Azevedo* - DNF

Campeonatos - Carrera Cup

1. Miguel Paludo 76

2. Alceu Feldmann 70

3. Lico Kaesemodel 60

4. Werner Neugebauer 48

5. Enzo Elias 47

6. Marçal Muller 42

7. Pedro Boesel 32

Pedro Aguiar 32

9. Luca Seripieri 29

10. JP Mauro 24

11. Rodolfo Toni 20

Christian Hahn 20

13. Fran Lara 17

Ricardo Baptista 17

15. Maurizio Billi 16

16. Rodrigo Mello 15

17. Rouman Ziemkiewicz 10

18. Eduardo Azevedo 7