Pilotos aprovam adoção de apêndices aerodinâmicos na Porsche Cup

Os motores dos carros de competição mais produzidos no planeta já roncam alto em Interlagos. A dois dias da realização da primeira das nove etapas da temporada que marca o 15º aniversário da Porsche Cup, os carros foram para pista para os tradicionais treinos opcionais e clínicas de pilotagem.

Uma das novidades desta etapa é a adoção de apêndices aerodinâmicos, tanto para os carros da Carrera Cup quanto para os veículos da GT3 Cup. Eles foram equipados com gurneys sobre a asa traseira e flaps na parte dianteira dos carros.

O principal efeito deles é aumentar a carga aerodinâmica sobre os carros, trazendo mais estabilidade nas curvas e freadas de alta velocidade. Com isso pretende-se aumentar a vida útil dos pneus Michelin, o que pode proporcionar mais disputas em todos os pelotões das corridas até as voltas finais.

É grande a expectativa do corpo técnico da Porsche Cup para avaliar o desempenho dos carros em situação real de corrida com os novos componentes aerodinâmicos. Se apresentarem resultados satisfatórios para pilotos e engenheiros, devem permanecer ao longo do ano.

A programação desta sexta-feira segue inalterada, bem como o cronograma do sábado. Amanhã os qualis acontecem a partir de 15h35. A primeira corrida larga às 9h50 no dia seguinte.

“Fiz apenas um treino, mas já deu para sentir que muda completamente a reação do carro, principalmente nas freadas”, disse o atual campeão Marçal Muller. “Está dando para frear mais dentro das curvas. Além disso o carro está freando um pouco mais quieto, sem chacoalhar tanto, que era uma característica dele. Acho que veio para somar, é legal que tem mais uma parte dos carros que os pilotos podem andar com ou sem. Isso além das barras e asa, os apêndices podem-se escolher quem anda com ou sem. Acho que da uma diversificada nos ajustes. Quem acertar mais o carro pode ir melhor ou pior dependendo da pista”

“O carro mudou muito. Tem uma capacidade de frenagem muito melhor do que antes, mas você vai precisar mexer no acerto”, comentou Ricardo Batista. “Com o gurney na asa traseira, o carro tende a ficar muito dianteiro. O carro ficou mais parecido com outros GT3 em nível de freada. Quando você freava antes, o carro balançava muito. O apêndice ajuda a manter o carro mais no chão. Conseguimos frear mais dentro, e algumas curvas ficaram melhor para fazer com o pneu mais desgastado.

“Com os apêndices as freadas melhoraram muito, conseguimos frear mais dentro das curvas e tivemos mais aderência nas curvas de alta”, disse Rodrigo Mello. “Por outro lado, perdemos um pouco de velocidade nas retas e hoje não consegui testar o carro sem os apêndices para comparar o que funcionou melhor. Mas sem dúvida é muito legal ter essa oportunidade e a alternativa de correr com eles.”

Sexta-feira, 13 de março – Friday, March 13

11:00 às 11:40 – Briefing 4.0 / 3.8

12:10 às 12:50 – Briefing Jornalistas

13:00 às 13:45 – Treino livre 1 / Free Practice 1 – Carrera 4.0

13:55 às 14:40 – Treino livre 1 / Free Practice 1 – GT3 3.8

15:35 às 15:50 – Classificação / Qualifying – Carrera 4.0

16:02 às 16:12 – Classificação / Qualifying (Top 10) – Carrera 4.0

16:22 às 16:37 – Classificação / Qualifying – GT3 3.8

16:50 às 17:00 – Classificação / Qualifying (Top 10) – GT3 3.8

Sábado, 14 de março – Saturday, March 14

09:20 às 09:25 – Box aberto / Pit lane open – GT3 3.8

09:25 às 09:30 – Formação do grid / Grid formation – GT3 3.8

09:30 às 09:33 – Hino Nacional / National anthem – GT3 3.8

09:40 às 09:45 – Placa de 5 minutos / 5 min board – GT3 3.8

09:45 às 09:50 – Voltas de Apresentação (2 voltas) / Formation Lap (2 laps) – GT3 3.8

09:50 às 10:23 – Corrida 1 / Race 1 – (30 min + 1 volta / 1 lap) – GT3 3.8

10:28 às 10:33 – Box aberto / Pit lane open – CARRERA 4.0

10:33 às 10:38 – Formação do grid / Grid formation – CARRERA 4.0

10:38 às 10:43 – Placa de 5 minutos / 5 min board – CARRERA 4.0

10:43 às 10:48 – Voltas de Apresentação (2 voltas) / Formation Lap (2 laps) – CARRERA 4.0

10:48 às 11:21 – Corrida 1 / Race 1 – (30 min + 1 volta / 1 lap) – CARRERA 4.0

12:15 às 13:00 – Visitação de box

13:05 às 13:10 – Formação do grid / Grid formation – GT3 3.8

13:10 às 13:15 – Placa de 5 minutos / 5 min board – GT3 3.8

13:15 às 13:20 – Voltas de Apresentação (2 voltas) / Formation Lap (2 laps) – GT3 3.8

13:20 às 13:48 – Corrida 2 / Race 2 – (25 min + 1 volta / 1 lap) – GT3 3.8

13:58 às 14:03 – Formação do grid / Grid formation – CARRERA 4.0

14:03 às 14:08 – Placa de 5 minutos / 5 min board – CARRERA 4.0

14:08 às 14:13 – Voltas de Apresentação (2 voltas) / Formation Lap (2 laps) – CARRERA 4.0

14:13 às 14:41 – Corrida 2 / Race 2 – (25 min + 1 volta / 1 lap) – CARRERA 4.0

15:25 às 16:25 – Porsche Experience