Atual campeão da Porsche Cup Sprint é fã de Senna, teve origem nas motos e quer acumular títulos na categoria

A Porsche Cup Brasil começa a temporada 2020 neste fim de semana no Autódromo de Interlagos, e com ela as esperanças renovadas dos pilotos na busca de grandes resultados. Parte do grid também tem outro intuito, de ganhar experiência e aprendizado para que depois de alguns anos, a briga por títulos se torne uma realidade.

Quem teve esse período de adaptação bastante encurtado e ‘chegou chegando’ na categoria é o atual campeão da Carrera Sprint, Marçal Muller. O gaúcho, de 27 anos de idade, já havia vencido o título da classe de entrada, a Challenge, em 2017, após ter começado a correr de carros apenas dois anos antes.

Muller tem um grande histórico no motocross do Rio Grande do Sul, com 11 títulos estaduais e seis brasileiros, antes de começar a correr de Gol no RS para depois se mudar para a Porsche.

Fã declarado de Ayrton Senna e guiando o carro #544, que o acompanha desde os tempos das duas rodas, Muller falou sobre sua transição para os carros tão recente e vitoriosa.

“O motocross é um esporte que requer muito preparo físico”, disse Muller com exclusividade ao Motorsport.com. “Normalmente, uma migração não pode acontecer com uma idade não tão avançada. Sempre vi que esses pilotos, depois de uma certa idade, migravam para o rali e eu fiz um pouquinho diferente. Não foi pela idade, mas por questões pessoais, então eu decidi, depois de uma lesão que não havia sido a primeira, tentar outro esporte que me desse mais liberdade no dia a dia.”

“Na moto, eu treinava todos os dias, então eu tinha que viver para aquilo, sem fazer mais nada na quase. No automobilismo, estou em um esporte que me coloca nas competições, tem toda essa pressão, tem todo o feeling de corrida, mas consegui encaixar muito bem na minha vida.”

Marçal Muller na época em que competia no motocross Photo by: Acervo pessoal

Muller admite que não esperava resultados tão expressivos logo no início de sua trajetória na Porsche e atribui o sucesso à disciplina aprendida no outro esporte.

“Sempre fui um cara que me dediquei muito, corri de moto desde os seis anos, então o grande diferencial de todos os títulos que consegui nas duas rodas foi mesmo a dedicação e o empenho e muito foco naquilo que eu mirava. Com os carros não foi diferente, eu entrei aqui já com a ideia de tentar em um curto espaço de tempo para ganhar campeonatos, não imaginava que fosse tão rápido, me adaptei muito bem, tenho a facilidade de lidar com essa pressão, faço isso desde os seis anos de idade e tirei de letra. Tive muita ajuda de coaches para ser mais rápido e estou muito contente de em três anos de Porsche já conseguir dois títulos.”

A primeira experiência de Muller foi nos campeonatos regionais do Rio Grande do Sul, em “Golzinhos” para depois encarar as máquinas da Porsche.

“Comecei a correr de carro em 2015, e eu sentia que poderia ir mais longe em um campeonato de âmbito nacional. A Porsche foi a categoria que mais me chamou a atenção, por toda a estrutura existente, com a facilidade de entrada de pilotos que não têm tanta experiência, então foi uma categoria que desde o primeiro momento eu me encaixei muito bem, gostei muito dos carros, são rápidos, fortes e não estragam nunca.

E tentará construir uma carreira sólida na categoria: “Pessoalmente, eu nunca penso muito longe, tento resolver as coisas mais no presente e tento deixar as coisas acontecerem. Um dos meus desejos é continuar na Porsche, continuar conseguindo patrocínios para seguir na categoria e quem sabe ser multicampeão”, concluiu.

Acompanhe todas as ações de pista em Interlagos e durante toda a temporada 2020 da Porsche Cup Brasil aqui no Motorsport.com. Confira os horários da primeira etapa e as transmissões AO VIVO.

Sexta-feira Horário (Brasília) Classe Treino Livre 1 13h00 Carrera 4.0 Treino Livre 1 13h55 GT3 3.8 Classificação (Q1) 15h35 Carrera 4.0 Classificação (Q2 - Top 10) 16h00 Carrera 4.0 Classificação (Q1) 16h20 GT3 3.8 Classificação (Q2 - Top 10) 16h50 GT3 3.8 Sábado Horário (Brasília) Classe Corrida 1 (30min + 1 volta) 09h50 GT3 3.8 Corrida 1 (30min + 1 volta) 10h45 Carrera 4.0 Visitação aos boxes 12h15 - Corrida 2 (25min + 1 volta) 13h20 GT3 3.8 Corrida 2 (25min + 1 volta) 14h10 Carrera 4.0

Confira imagens da Porsche Cup Brasil em 2019