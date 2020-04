No momento, o automobilismo brasileiro está paralisado por prazo indeterminado, após determinação da Confederação Brasileira de Automobilismo. Mas a Porsche Cup deu um jeito de manter o esporte a motor nacional brasileiro em movimento.

A categoria foi a primeira do país a promover seu campeonato oficial de automobilismo virtual, na temporada passada. Nesse ano, em parceria com a Porsche Brasil, mantém a tradição, anunciando a Corrida das Estrelas.

A prova será realizada no circuito de Interlagos na próxima quarta-feira, dia 25 de março, às 19h e estão elegíveis para participar do evento pilotos participantes dos principais eventos nacionais e internacionais do esporte a motor. O grid terá 40 inscritos e a corrida, uma previsão de uma hora de duração.

Disputada na plataforma iRacing, a Corrida das Estrelas terá premiação para o vencedor, um relógio Porsche, e uma miniatura do Porsche 911. Os interessados em participar devem mandar um e-mail para marketing@porschegt3cup.com.br, informando nomes e a categoria que correm em 2020.

A lista dos 40 inscritos será publicada na próxima segunda-feira (23 de março) nos canais da Porsche Cup.

Após treinos livres e classificatórios, o evento terá duas baterias de 30 minutos mais uma volta. Na primeira, largam os 40 carros, para chegar ao grid da corrida final, com os 30 melhores participantes. A Corrida das Estrelas terá 30 minutos mais uma volta e ganha quem chegar na frente.

Este evento abre a temporada de automobilismo virtual da Porsche. Nos próximos dias, a Porsche Cup e a Porsche Brasil devem anunciar a segunda edição do seu campeonato virtual.

Confira os horários da Corrida das Estrelas da Porsche Cup

Quarta-Feira (25/03)

15h00: Treinos Livres

18h00: Briefing

18h40: Treinos Classificatórios

19h00: Corrida 1 - Knockout (30 minutos + 1 volta, classificando os 30 primeiros)

19h35: Warm-Up

19h45: Corrida All Stars (30 minutos + 1 volta)

Veja as imagens da Porsche em Interlagos: