Após chegar a Interlagos na liderança, Miguel Mariotti finalmente pôde gritar "é campeão", coroando o título da classe Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil com uma prova segura nesta quarta-feira na pista paulista.

Largando em segundo, atrás da rival na briga pelo título Antonella Bassani, Mariotti caiu para terceiro no S do Senna e, precisando apenas de um top 10 para ser campeão, fez uma prova sem correr riscos, terminando em quarto.

Em entrevista ao Motorsport.com no paddock após a conquista do título, Mariotti falou sobre a corrida e como tentou administrar a vantagem que tinha para Antonella no campeonato.

"É, eu fiz uma prova totalmente segura. Eu tinha uma vantagem muito boa para a Antonella, que era a segunda colocada. Então foi só largar com segurança, fazer a prova inteira com calma e trazer o título para casa".

"Eu estava tentando administrar uma vantagem ali para o Herrmann para não envolver em confusão. Ele chegou na primeira vez, não conseguiu. Na segunda, eu resolvi deixar ele ir porque faltavam só duas voltas".

Segundo Mariotti, a vitória obtida na primeira prova da preliminar da F1 (com a segunda sendo realizada apenas nesta quarta por conta do adiamento forçado pelas chuvas) teve um peso importante para a performance da segunda prova.

"Essa vitória foi muito importante, porque me permitiu abrir mais vantagem [na liderança], de 14 para 17 pontos. Então eu podia ficar em 10º que ainda seria campeão. Então essa vitória foi muito importante, não só essa como todas do ano, estou muito feliz com meu desempenho no campeonato todo e é isso, agora é só comemorar".

