A etapa inaugural da Porsche Cup Brasil ocorreu no dia 14 março, sendo praticamente o último evento do esporte a motor a acontecer antes da suspensão de atividades imposta pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), em virtude da pandemia de coronavírus.

Boa parte dos competidores e familiares se viram em uma situação inédita, com a doença se alastrando rapidamente e tendo a necessidade de voltar para casa. O período nos aeroportos poderia ser um problema já para aqueles que residem no Brasil, para quem tinha que voltar para os Estados Unidos, como Miguel Paludo, atual líder do campeonato na Porsche Carrera Cup, a situação requeria uma preocupação ainda maior.

Durante Live no Instagram do Motorsport.com, Paludo narrou toda a saga que teve que fazer após a viagem de São Paulo a Mooresville, próximo a Charlotte.

“A preocupação era voltar para casa”, disse Paludo. “Todo mundo que vai ao aeroporto se expõe bastante, então procurei me cuidar e torci para o melhor. Cheguei em casa, minha esposa e meu filho fizemos um acordo de que eu ficaria sozinho no segundo andar por sete dias. Dormi, tomei banho, sem contato algum, sem dar bom dia, sem dar boa noite. Tudo no que eu encostava ou era com a camiseta por cima ou limpava depois, então tivemos alguns cuidados básicos para eu não passar para eles, caso eu tivesse alguma coisa.”

Paludo convive com a diabetes desde que nasceu, o que faz com que ele seja colocado dentro de um dos grupos de risco da doença.

“O meu isolamento foi pensando na minha família, nas outras pessoas e pelo diabetes também. Quando se colocam pessoas com diabetes dentro no grupo de risco é principalmente por causa daquelas pessoas que têm o tipo 2, obesos, com problemas no coração e outras coisas que são consequências de não cuidar da saúde. Tenho uma vida extremamente ativa, mas estou em um grupo de risco, sempre fica aquela pulga atrás da orelha, porque no caso de ficar doente, o diabético se desidrata muito rápido.”

Além disso, o filho de Paludo, Oliver também tem que redobrar os cuidados.

“O Oliver nasceu e oito meses depois foi diagnosticado com diabetes. Foi muito cedo, surpreendendo até os médicos, que disseram que havia um percentual muito baixo de possibilidade, mas minha esposa e eu não acreditávamos muito, porque os dois lados da família têm pessoas com diabetes. Mas acabou acontecendo e acho que isso acabou o ajudando a se desenvolver e ele me tem como exemplo. Fazemos diversas coisas juntos, toma insulina e podemos agir juntos para ele aprender e viver da melhor maneira possível.”

Saudades da NASCAR, mas com pés no chão

Inevitavelmente, a NASCAR sempre acaba sendo assunto em uma entrevista com Miguel Paludo. Apesar de não ter vencido no período de três temporadas completas na Truck Series, o bom desempenho sempre chamou a atenção, o que sempre remete às pessoas perguntarem sobre uma possível volta.

“Sou uma pessoa com os pés no chão. É bem remota a possibilidade de voltar à NASCAR, mas ela não está fechada. O meu patrocinador (Brandt) tem o Justin Allgaier nos Estados Unidos. Sou sortudo o suficiente para representá-los fora dos EUA.”

“Mas tenho saudades da NASCAR, sinto falta de andar lá, foram anos em que aprendi muito, principalmente na parte de acerto de carro. Foram anos maravilhosos e infelizmente eu não tive o meu quarto ano na categoria, sendo que o meu terceiro foi o mais competitivo. Tive cinco top-5 seguidos, faltando quatro etapas eu estava entre os cinco primeiros no campeonato, em uma categoria extremamente competitiva.”

E revelou uma ocasião em que quase fez um retorno: “Tivemos uma conversa há um ano de fazer pelo menos uma etapa com meu patrocinador, mas não fazia sentido. A ideia não foi para frente, mas foi levantada, conversamos a respeito, de ter dois carros na pista para um final de semana, mas infelizmente não aconteceu.”

Confira imagens da Porsche Cup Brasil em Interlagos