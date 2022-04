Porsche Cup: Como fica o papel dos 'coaches' com o novo carro?

Carregar reprodutor de áudio

Em uma etapa da Porsche Cup é comum você se deparar com outros pilotos nos boxes dos astros da categoria, sempre conversando com competidores, também falando ao rádio, analisando vídeos, entre outras coisas.

O papel dos chamados coaches é de grande importância dentro do contexto da categoria dos carros de competição mais produzidos do mundo, facilitando a evolução dos pilotos que estão presentes em todas as etapas.

Em 2022 a Porsche Cup trouxe para a categoria Carrera Cup o 992, modelo de ponta utilizado nas principais competições Porsche pelo mundo, incluindo a Super Cup. A novidade vem agitando o grid, mas uma dúvida fica no ar: como os coaches poderão ajudar seus pilotos se nem eles mesmos andaram no carro?

Max Wilson, que coordena os treinamentos dos pilotos da categoria explicou que há sessões em que eles estão autorizados até para andar ao lado do 'titular', para facilitar o ensino e o aprendizado.

“O regulamento funciona da seguinte maneira: nós temos sessões específicas em que os coaches podem andar com o piloto ou andar com o carro do piloto treinado. Isso, cada equipe, cada piloto fazem da maneira que quiserem. Então, eles podem, muitas vezes, principalmente agora com carro novo, dar algumas voltas com o carro novo pra ter um pouco mais de propriedade até de passar o que eles tiverem que passar e passar pros seus pilotos.

“Há também coaches da Porsche Cup que não são pilotos, são engenheiros, então, obviamente, nesse caso, o engenheiro não vai andar no carro.”

Rafael Suzuki, que auxilia Lucas Salles, campeão da Sprint Challenge (antiga GT3 Cup) em 2021 explicou como a dupla vem lidando com o 992. O titular está estreando na categoria principal, pela classe Sport, e vem se destacando.

“Tivemos a pré-temporada, optamos por rodar uma alta quilometragem, justamente para conhecer o carro. Eu, que costumo andar pouco, andei bastante até, para eu poder aprender o carro, sobre o funcionamento para poder ajudar o Lucas.

Mas chega uma hora, uma vez que você está familiarizado, o piloto ‘titular’ tem que andar mais. Muitos aqui fazem bastante, mas o Lucas e eu não, é andar com o carro junto, justamente para ele aprender de uma forma natural, no sentido de analisar telemetria, analisa câmera onboard, é claro que eu estou sempre com ele. Acho que tem funcionado. Na corrida não haverá ninguém ao lado dele, a não ser no rádio, para ajudá-lo a conquistar os resultados”, completou.

