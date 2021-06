Porsche Carrera Cup: Feldmann crava pole position em Curitiba

Alceu Feldmann conquistou a pole position para a corrida 1 da etapa de Curitiba da Porsche Carrera Cup na manhã deste sábado. O piloto paranaense cravou 1min18s726 durante o Top-10 da sessão.

Marçal Muller será o segundo colocado no grid, ao ficar a 0s181 do carro #1. A segunda fila será dividida entre Werner Neugebauer e Pedro Aguiar.

Renan Pizii foi o quinto colocado na geral, mas o mais rápido na classe Sport. Chico Horta será o piloto mais bem colocado no grid da classe Trophy, em oitavo.

Destaques da categoria, Enzo Elias e Miguel Paludo saíram da pista durante o top-10, mas sem gravidade, e vão largar em sexto e sétimo lugares, respectivamente.

A corrida 1 da etapa de Curitiba da Porsche Carrera Cup acontece às 13h20, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Grid de largada

Posição Piloto 1 Alceu Feldmann 2 Marçal Muller 3 Werner Neugebauer 4 Pedro Aguiar 5 Renan Pizii 6 Enzo Elias 7 Miguel Paludo 8 Chico Horta 9 Eloi Khouri 10 Rouman Ziemkiewicz 11 Cristiano Piquet 12 Pedro Boesel 13 Fran Lara 14 Urubatan Jr. 15 Nelson Marcondes 16 Rodrigo Mello 17 Georgios Frangulis 18 Eduardo Azevedo 19 Eduardo Menossi 20 Franco Giaffone 21 João Barbosa 22 Sylvio de Barros 23 Fernando Croce

