Porsche GT3 Cup: Mohr supera Salles e larga na frente em Curitiba

Cristian Mohr cravou a pole position para a corrida 1 da etapa de Curitiba da Porsche GT3 Cup. Ele fez o tempo de 1min21s505 durante o top-10 da sessão, desbancando Lucas Salles por apenas 0s066 para o melhor lugar do grid. O dono do carro #7 havia sido o mais rápido na primeira parte da sessão. A segunda fila será composta por Raijan Mascarello e Nelson Monteiro.

Ramon Alcaraz foi o melhor na classe Sport, na quinta posição no geral, seguido de Vina Neves, Leo Sanchez e Caio Castro, em oitavo.

O melhor da classe Trohy foi Bruno Campos, que largará na 10ª colocação. Todos os participantes do top-10 foram separados por menos de oito décimos.

A corrida 1 da etapa de Curitiba da Porsche GT3 Cup acontece às 14h05, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Grid de largada

Posição Piloto 1 Cristian Mohr 2 Lucas Salles 3 Raijan Mascarello 4 Nelson Monteiro 5 Ramon Alcaraz 6 Vina Neves 7 Leo Sanchez 8 Caio Castro 9 Ayman Darwich 10 Bruno Campos 11 Edu Guedes 12 Daniel Correa 13 Paulo Borges 14 Guilherme Bottura 15 Ricardo Fontanari 16 Sangho Kim 17 Andre Gaidzinski 18 Paulo Sousa 19 Edson dos Reis 20 Paulo Totaro 21 Nasser Alboutaif 22 Marcos Peres

Veja como foi

