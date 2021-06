Apesar de estar apenas na quinta posição no campeonato, Lucas Salles vem mostrando força na temporada de 2021 da Porsche GT3 Cup. Ele liderou os treinos e venceu a corrida 1 no Velocitta e nesta sexta-feira em Curitiba, foi o mais rápido do único treino livre.

A sessão teve que ser encerrada quando restavam 15 minutos para o final, devido à baixa luminosidade natural no autódromo e Salles cravou 1min22s361, ficando 0s409 à frente de Leo Sanchez, que terminou em segundo, mas o melhor na Sport. Cristian Mohr, Raijan Mascarello e Marcio Peres vieram na sequência.

Caio Castro foi o sexto colocado. Edu Guedes foi o mais veloz na classe Trophy.

Neste sábado às 10h05 a Porsche GT3 Cup realiza o treino de classificação para a corrida 1, com transmissão ao vivo no Motorsport.com e Motorsport.tv.

Resultado final

GT3 Cup

Lucas Salles 1:22.361 Leonardo Sanchez* +0.409 Cristian Mohr +0.412 Raijan Mascarello +0.539 Marcus Peres* +0.572 Caio Castro* +0.602 Daniel Correa +0.741 Paulo Borges* +0.922 Nelson Monteiro +0.927 Vina Neves* +0.948 Ayman Darwich* +1.140 Andre Gaidzinksi* +1.192 Ricardo Fontanari* +1.360 Edu Guedes** +1.365 Ramon Alcaraz* +1.444 Bruno Campos** +1.564 Guilherme Bottura* +1.905 Paulo Sousa* +2.600 Paulo Totaro** +2.726 Edson dos Reis** +3.365 Nasser Aboultaif** +4.115 SangHo Kim** +4.443

*Sport

**Trophy

Acompanhe neste sábado os qualis da Porsche Cup Brasil

PODCAST: TELEMETRIA: Rico Penteado é enfático sobre favorito na Áustria

Your browser does not support the audio element.