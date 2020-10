Porsche Carrera Cup: Neugebauer analisa condições difíceis até vitória

O fim de semana começou bem para o piloto da Shell, Werner Neugebauer, na Porsche Carrera Cup. Largando em segundo nas duas primeiras corridas, o gaúcho conseguiu vencer a primeira disputa e deixou o líder do campeonato Miguel Paludo para trás. Agora em segundo também na classificação geral, o piloto venceu em circunstâncias difíceis para todos.

A prova começou com Safety Car na pista depois da chuva cair durante toda a corrida da GT3. Antes disso, os pilotos foram para a formação do grid com pneus de chuva, mas mudaram para pneus slicks diante da melhoria das condições de pista. Com dificuldades e saindo de traseira, Werner conseguiu a ponta até o final.

“Foi muito bom desde o treino. Tanto que larguei em 2º hoje e vou largar em 2º amanhã por 50 milésimos. É pouca coisa de diferença. A corrida foi bem desafiadora, saímos do box com pneu de chuva, fomos para o grid com pneu de pista seca, fizemos o acerto do carro e no meio da corrida com o Safety Car deu bandeira vermelha para colocar o pneu de chuva novamente. Nem chegamos a largar com o slick e não pudemos trocar o setup. Foi uma corrida de muita cabeça, controle, para conseguir a vitória. Experiência bacana e tensa”, analisou.

Para o restante do fim de semana, a expectativa é manter o bom ritmo e tentar evitar o hexacampeonato de Miguel Paludo, até aqui soberano na Carrera Cup.

“Amanhã tem mais duas corridas e eu espero repetir o resultado. O campeonato está bem complicado com descartes também. É difícil, mas tenho que ir até o final. Vou buscar esse campeonato”.

A Corrida 2 da Carrera Cup será na manhã deste sábado, às 11h, com transmissão do Motorsport.com.

