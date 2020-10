Porsche Carrera Cup: Neugebauer segura Paludo e vence em Goiânia

A chuva atrapalhou os planos da Porsche Carrera Cup em Goiânia. A largada sob bandeira verde acabou atrasada por causa do ‘reaparecimento’ do mau tempo, depois que havia parado na sequência da corrida da GT3 Cup. Com isso, todos tiveram que ir para os boxes e calçar pneus para pista molhada.

Com isso, Werner Neugebauer aproveitou que o pole, Luca Seripieri, perdeu o controle logo na primeira volta e assumiu a liderança. O piloto da Shell controlou bem a prova, mesmo com a pressão de Miguel Paludo em boa parte dela, e venceu a primeira na Sprint em 2020. Lico Kaesemodel foi o terceiro colocado. Na classe Sport, Maurizio Billi foi o vencedor, terminando em nono, no geral.

A Corrida

Assim como ocorreu na GT3 Cup, o início da corrida foi sob safety car, mas como a chuva havia parado, os carros estavam calçados com pneus slick. Após alguns giros, a chuva voltou e a bandeira vermelha foi acionada, para que os carros voltassem aos pits para troca de pneus de pista molhada, quando restavam 15 minutos.

Em seguida, todos voltaram à pista e a largada foi dada faltando 12 minutos e meio, com o pole, Lucas Seripieri, rodando e cedendo o primeiro posto a Wernder Neugebauer.

Enzo Elias, Rodolfo Toni, Rodrigo Mello e Renan Pizzi também rodaram, mas conseguiram retornar.

Neugebauer e Paludo disputavam a liderança de maneira intensa, e aos poucos Lico Kaesemodel se aproximava, com a briga entre o piloto Shell e o líder do campeonato.

Renan Pizii rodou nos segundos finais, conseguiu retornar à pista, mas parou novamente em seguida, trazendo o safety car na pista e garantindo a vitória de Neugebauer. Paludo foi o segundo colocado, seguido de Kaesemodel, Christian Hahn e JP Mauro.

Pela classe Sport, Maurizio Billi foi o vencedor, terminando em nono, no geral.

Resultado final

Posição Piloto 1 Werner Neugebauer 2 Miguel Paludo 3 Lico Kaesemodel 4 Christian Hahn 5 JP Mauro 6 Marçal Muller 7 Pedro Aguiar 8 Pedro Boesel 9 Maurizio Billi 10 Enzo Elias 11 Rouman Ziemkiewicz 12 Luca Seripieri 13 Rodrigo Mello 14 Rodolfo Toni 15 Alceu Feldmann 16 Renan Pizii

