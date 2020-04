Depois dos carros caírem na pista pela primeira vez para os treinos livres, o final da tarde ficou reservado para as sessões de classificação, com a Carrera Cup, com carros que usam motores 4.0, indo primeiro. A pole position ficou com Miguel Paludo, largando na frente na primeira etapa do campeonato de Sprint da Porsche Cup em 2020.

No treino livre, feito no início da tarde desta sexta em Interlagos, o novato da classe, Enzo Elias terminou como o mais rápido.

Na primeira parte do treino livre, onde todos os pilotos vão para a pista por 15 minutos, Miguel Paludo foi o mais rápido, com uma volta em 1min34s973, quase quatro décimos mais rápido que a volta de Enzo Elias no treino livre. Além de Paludo, os pilotos classificados até o 10º lugar continuaram para o Q2, entre eles Enzo Elias, segundo, Alceu Feldmann, terceiro e Marçal Muller, quarto. Os demais já conheceram suas posições de largada para a prova de amanhã.

Na segunda parte, com apenas os dez mais rápidos indo à pista por dez minutos, tivemos um treino bastante movimentado, com quase todos os carros simultaneamente na pista.

No final, a pole position da Carrera Cup ficou com Miguel Paludo, fazendo uma volta em 1min34s913, baixando ainda mais sua volta do Q1. Paludo conseguiu a pole mesmo depois de bater o carro na saída dos boxes e terminar com uma parte da carenagem solta em cima da roda.

Enzo Elias completa a primeira fila, após ficar a menos de um décimo do pole. Fechando o Top 3, Werner Neugebauer. Rouman Ziemkiewicz foi o mais rápido da classe Sport, saindo da 12ª posição no geral.

A Carrera Cup terá duas corridas amanhã. A primeira, com 30 minutos mais uma volta de duração será realizada às 10h45. Já a segunda, com 25 minutos mais uma volta, acontece na parte da tarde, a partir das 14h10. Você acompanha toda a ação da Porsche Cup ao vivo aqui no Motorsport.com com a transmissão de todas as corridas.

Veja como ficou a classificação final para a largada da Carrera Cup amanhã: