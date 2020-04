Depois da Carrera Cup foi a vez da GT3 Cup fazer seu treino livre antes da sessão de classificação que define o grid de largada para a primeira etapa de 2020.

Nelson Monteiro aproveitou a sessão para cravar 1min39s630 e ser o mais rápido da sessão em Intetrlagos. Urubatan Junior ficou com a segunda posição, a 0s180 do líder, enquanto que Francisco Horta foi o terceiro, após liderar boa parte do treino.

Ainda hoje a Carrera Cup e a GT3 Cup fazem seus treinos classificatórios. A Carrera começa a partir das 15h35 e a GT3 Cup às 16h20. Você pode assistir ao vivo aqui no Motorsport.com.

Confira os resultados do treino livre da GT3 Cup: