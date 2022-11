Carregar reprodutor de áudio

O campeonato sprint da Porsche Carrera Cup terminou neste domingo, com a corrida 2 da etapa de Interlagos, na preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1.

Miguel Paludo dominou as ações do início ao fim, convertendo a pole position conquistada ontem em vitória, chegando com uma vantagem superior a sete segundos para Marçal Muller. Esta foi a quinta vitória do piloto gaúcho em uma preliminar da F1.

Enzo Elias confirmou o título do campeonato. Ele só perderia em caso de desclassificação, mas correu grandes riscos. O brasiliense se envolveu em dois incidentes, o primeiro com Werner Neugebauer, quando brigava pela segunda posição, e outro com Renan Pizii, já nos minutos finais da corrida. O novo campeão do campeonato sprint acabou terminando em terceiro.

Na classe Sport, Franco Giaffone é o campeão, após finalizar a prova de 25 minutos na sétima posição. Ele brigou durante quase toda a corrida com Lucas Salles. No final, já com Giaffone à frente, Salles foi tocado por Marcelo Hahn.

Na Rookie, o título já havia sido definido em favor de Lineu Pires no sábado, mas Nelson Monteiro, que havia chegado a Interlagos com chances, foi o melhor, recebendo a bandeira quadriculada na 11ª posição.

A Porsche Cup volta a Interlagos no dia 11 de dezembro, com a corrida de 500 quilômetros que define o título do campeonato de Endurance e o Overall.

Resultados

Posição Número Piloto 1 7 PALUDO (C) 2 544 MULLER (C) 3 73 ELIAS (C) 4 26 HAHN (C) 5 1 FELDMANN (C) 6 20 AGUIAR (C) 7 3 GIAFFONE (S) 8 16 PIZII (C) 9 5 DE BARROS (R) 10 116 HAHN (S) 11 87 MONTEIRO (R) 12 80 ZIEMKIEWICZ (S) 13 88 FRANGULIS (S) 14 33 CAMPOS (R) 15 888 PIRES (R) 16 44 FARAH (R) 17 85 MENOSSI (S) 18 9 GUEDES (R) 19 17 SANCHEZ (R) 20 70 SALLES (S) 21 25 SOUSA (R) 22 77 HORTA (S) 23 121 BARBOSA (R) 8 NEUGEBAUER (C)

