Como tradição, a Porsche Cup Brasil fez a preliminar do GP do Brasil de Fórmula 1, com o campeonato sprint de 2022 sendo decidido entre as sessões da maior categoria do automobilismo mundial em Interlagos.

Neste domingo, foi realizada a corrida 2 da categoria Sprint Challenge e logo na largada, um susto. O ator Caio Castro, que compete regularmente no campeonato, se envolveu em um acidente assustador.

Logo na largada, o ator se colocou entre os carros de Raijan Mascarello, que brigava pelo título, e de Nelson Marcondes, pole position da corrida. O carro vermelho do ator chegou a ficar com uma parte suspensa no ar, terminando com uma batida forte nas barreiras de proteção.

Caio castro levou Mascarello junto com ele. Ninguém se feriu. O piloto ‘coletado’ pelo ator conseguiu confirmar o seu título ao final da prova.

Ao término da corrida, os comissários da CBA decidiram por desclassificar o ator, além de registrar seis pontos em sua matrícula de piloto.

