Porsche GT3 Cup: Salles lidera o treino livre em Goiânia; confira

A Porsche Cup começou seus compromissos, para valer, na manhã desta sexta-feira em Goiânia. Como de costume, o treino livre da GT3 Cup abriu as atividades. Também não foi novidade ver Lucas Salles, consistente nos treinos, na ponta mais uma vez.

Logo de cara, ele começou na frente, mas Cristian Mohr, que correu apenas em oito voltas neste treino, tomou a dianteira. Não demorou muito, porém, até que Lucas, quinto no campeonato, conseguisse ser mais rápido e abrisse oito décimos para o segundo àquela altura.

Nos instantes finais da atividade, pilotos como Nelson Monteiro, Márcio Mauro e Chico Horta garantiram boa sequência de voltas e pularam para as primeiras posições, mas sem alcançar o topo. Monteiro, inclusive, terminou a menos de um décimo de Salles.

Ayman Darwich foi o mais rápido entre os pilotos da Sport, sendo o terceiro no geral. Líder da GT3 Cup, Nelson Marcondes teve dificuldades com a adaptação ao lastro de 35 quilos que carrega neste final de semana e conseguiu 'apenas' um sétimo lugar, na 18ª tentativa.

A classificação da Porsche GT3 Cup acontece hoje, às 13h10, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com.

Confira o resultado do treino livre categoria GT3 Cup:

1 – Lucas Salles

2 – Nelson Monteiro

3 – Ayman Darwich *

4 – Cristian Mohr

5 – Márcio Mauro

6 – Francisco Horta

7 – Nelson Marcondes *

8 – Eduardo Menossi *

9 – Marco Billi

10 – Georgios Frangulis *

