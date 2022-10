Carregar reprodutor de áudio

Depois do duplo expediente em Termas de Río Hondo, na Argentina, onde a Porsche Cup Brasil realizou etapas de seus dois campeonatos – Sprint e Endurance -, a categoria retorna a solo nacional para a disputa da quinta e penúltima etapa da temporada Sprint. O palco, a técnica pista de Goiânia, com seus 3.835 metros repletos de particularidades para o conjunto dos freios.

São longos trechos de aceleração com bruscas reduções de velocidade, na ordem de mais de 100 km/h em poucos metros, o que leva os discos de freio da Fremax, oficiais da Porsche Cup Brasil, a atingir altas temperaturas.

Com capacidade de suportar até 720ºC durante longos períodos sem comprometer eficiência, segurança e durabilidade nos Porsche 992, a marca equipa os carros da categoria monomarca mais veloz do Brasil desde 2008.

Para os pilotos, o desafio consiste principalmente nos pontos de frenagem das curvas 1, 3, 5, 8 e 11, onde o piloto aciona o pedal do freio com bastante pressão em trechos onde o carro já iniciou o contorno da curva ou em partes em que a pista é ligeiramente inclinada.

E é neste cenário que a disputa pelo título da temporada Sprint da Carrera Cup começa a se definir. Restando duas etapas para o final, 42 pontos separam os quatro primeiros colocados: Marçal Müller lidera com 140 pontos, 20 a mais que o brasiliense Enzo Elias; Christian Hahn é o terceiro com 104, enquanto Alceu Feldmann, em quarto, soma 98. A diferença entre os quatro primeiros é exatamente o número de pontos em jogo na etapa – 22 pontos pela vitória na primeira corrida e 20 na segunda.

“O circuito de Goiânia é um dos mais técnicos a título de frenagens e, no meu ponto de vista, por dois fatores primordiais", disse Enzo Elias, piloto da Carrera Cup. "O primeiro deles é porque a maioria das freadas de Goiânia são em curva ou são de uma certa forma inclinadas, o que dificulta muito a técnica do uso do freio".

"Então, para mim esse ponto é bem específico. E o segundo fator é que todas as freadas são muito intensas. Isso significa que os freios atingem altas temperaturas e superaquecem durante as frenagens".

"Então, se o nosso disco de freio não tiver uma ótima capacidade de aguentar altas temperaturas durante as freadas e principalmente ter uma ótima capacidade de voltar para a sua temperatura ideal para a frenagem seguinte, a gente vai ter os freios comprometido durante a volta".

"Por isso, é primordial que o nosso disco de freio disponha desta capacidade de atingir altas temperaturas e ter uma boa performance em outras temperaturas e também voltar para o seu ponto ideal”.

O fim de semana ainda traz possibilidade de chuva já a partir da sexta-feira (7). Com temperaturas variando entre 19 e 33 graus, a umidade do ar vai de 90% no primeiro dia de atividades para 67% no domingo, sempre com sol e aumento das nuvens pela manhã e pancadas de chuva na parte da tarde e à noite, de acordo com o Climatempo.

“Goiânia é uma pista bastante exigente para os discos de freio, com trechos de alta velocidade sucedidos por fortes frenagens que reduzem as velocidades em mais de 100 km/h em poucos metros", disse Ronaldo Chremonezi, gerente de Engenharia de Produtos da FREMAX.

"Outro desafio interessante que o traçado goiano proporciona aos pilotos e principalmente aos carros são as temperaturas, geralmente muito altas; assim, o trabalho do piloto nas retas passa a ser, além de ganhar velocidade, também resfriar o conjunto de freios".

"As curvas 3, 5 e a curva final do circuito são pontos particularmente interessantes do ponto de vista dos freios. É um traçado de média para alta velocidade em um dos melhores autódromos do Brasil e os discos da Fremax proporcionam aos pilotos essa elasticidade em termos de temperatura sem comprometer a eficiência e segurança dos freios”.

A programação da etapa para a categoria Carrera Cup prevê um treino livre oficial às 15h10 da sexta-feira (7), a classificação às 9h30 e a primeira corrida às 14h15 deste sábado (8), com a prova final no domingo (9) às 13h10. As provas são transmitidas ao vivo por Band, SporTV e canal oficial da Porsche Cup no YouTube.

Acompanhando a evolução dos carros, os discos Fremax também trazem evolução nas galerias de ventilação que aliadas ao alto desempenho da liga Carbon+ para competição, garante uma excelente dissipação de calor e resistência mecânica, suportando assim todas as solicitações das frenagens de alta energia que a categoria exige.

A FREMAX é a fornecedora oficial dos discos de freio da Porsche Cup desde 2008 e trabalha em conjunto com a categoria para assegurar o melhor desempenho, segurança, eficiência, confiabilidade, tecnologia e durabilidade iguais a todos os carros do grid.

5ª Etapa – Porsche Cup C6 Bank Mastercard - Goiânia (GO) Sprint

Autódromo Internacional de Goiânia

Extensão: 3.835 metros

Sentido: horário

Curvas: 12 (7 à direita e 5 à esquerda)

Características técnicas (nível 1 a 5 do menor para o maior):

Abrasividade do asfalto: 4

Força lateral: 4

Nível de exigência dos freios: 4

Pneu mais exigido: traseiro esquerdo

Programação em Goiânia (Carrera Cup 992)

Quinta-feira, dia 6

15h30 – Treino opcional 1

Sexta-feira, dia 7

10h00 – Treino opcional 2

13h45 – Treino opcional 3

15h10 – Treino livre 1

Sábado, dia 8

09h15 – Classificação Corrida 1 (Rookie)

09h30 – Classificação Corrida 1

10h05 – Classificação Corrida 2 (Rookie)

10h20 – Classificação Corrida 2

14h15 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

Domingo, dia 9

13h10 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

Classificação da Carrera Cup (Top 10):

1. Marçal Muller, 140 pontos

2. Enzo Elias, 120

3. Christian Hahn, 104

4. Alceu Feldmann, 98

5. Pedro Aguiar, 97

6. Miguel Paludo, 93

7. Lucas Salles, 72

8. Renan Pizii, 68

9. Werner Neugebauer, 67

10. Franco Giaffone, 54

