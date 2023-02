Carregar reprodutor de áudio

Faltam duas semanas para o início da temporada da Porsche Cup e o atual campeão da Sprint Challenge, Raijan Mascarello, já está pronto para encarar o novo desafio: disputar posições com os pilotos da Carrera Cup, considerados os mais experientes e competitivos.

A principal categoria utiliza os modelos 992 da marca alemã, o que inclui maior potência e algumas características diferentes para a tocada.

“Desde que iniciei no automobilismo a motivação tem sido os desafios de cada categoria, sempre traçando a meta de estar entre os melhores. Com o título no ano passado da Sprint Challenge, o próximo desafio é enfrentar os principais pilotos da Carrera. E quero ser ainda mais competitivo”, revelou o piloto mato-grossense.

E nada melhor que um novo layout para buscar os melhores resultados. O carro de Raijan Mascarello terá o número 800 e estará com as marcas da Atto Sementes, Volant Agro, Agrícola Bom Futuro, Pontual Transportes e AgroMascarello, mantendo as cores da bandeira do Brasil. O layout foi produzido pela Drax Sports.

“São parceiros que mostram a força do agro e que sabem que a Porsche Cup é uma excelente plataforma. A participação deles é fundamental para o sucesso nas pistas”, concluiu Raijan.

